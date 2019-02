Incertezas no elenco do Liverpool tiram o sono de Klopp

Técnico teme que Joe Gomez possa precisar de cirurgia; zagueiro está afastado há dois meses

Apesar da liderança da Premier League, o técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, conta com alguns problemas no elenco. Afastado do gramado há dois meses por conta de uma fratura, o zagueiro Joe Gomez pode passar por cirurgia em breve.

"Eu não sei (cirurgia). Nós veremos. É possível, provavelmente. Não é exatamente como queremos. Eu preciso de mais tempo. Vamos ver exatamente como fazemos isso. Houve momentos diferentes em que pensamos que poderíamos fazer isso ou aquilo. Isso levará tempo. Nós não podemos dizer mais", disse o treinador.



Foto: Getty Images

E em mais uma reviravolta para o time, Dejan Lovren deve perder o duelo desta segunda-feira (4) contra o West Ham, após a recorrência de um problema no tendão, apesar do clube não considerar grave o problema do jogador.

Como resultado, Joel Matip deve continuar ao lado de Virgil van Dijk.