Incêndio no Flamengo: vídeo mostra fogo tomando conta de alojamento; assista

Tragédia nesta manhã matou 10 pessoas e feriu outras três

O Brasil despertou com uma triste notícia nesta sexta-feira (8). Um incêndio de grandes proporções no Ninho do Urubu, o CT do Flamengo, no Rio de Janeiro, matou 10 pessoas e feriu outras três, sendo que duas estão em condição estável e outra em situação grave, com 40% do corpo queimado. Elas estão no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

No meio da dor se buscam respostas, e um morador filmou o momento do incêndio. Confira:

Também foram feitas imagens aéreas de como ficou o local: