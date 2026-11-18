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Paul Ince disse à GOAL que o Manchester United ainda precisa encontrar um “homem de 25 gols” para comandar seu ataque. O ex-jogador aconselhou o clube a priorizar dois atacantes que já se provaram na Premier League em vez do prolífico nigeriano Victor Osimhen. Campeão pelo United no passado, Ince acredita que Ollie Watkins ou Ivan Toney seriam contratações inteligentes para o futuro.

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Os tempos de Cole e Rooney ficaram para trás

Encontrar uma opção confiável para liderar o ataque tem sido difícil para o United nos últimos tempos, apesar dos altos investimentos em apostas que fracassaram ou despertaram dúvidas. Já vai longe o tempo em que Andy Cole, Dwight Yorke, Ruud van Nistelrooy, Wayne Rooney, Carlos Tevez e Robin van Perise faziam gols com facilidade no chamado “Teatro dos Sonhos”.

O atacante dinamarquês Rasmus Hojlund era visto como um jogador de grande potencial e custou 72 milhões de libras (95 milhões de dólares), mas marcou apenas 26 gols em duas temporadas e agora está no Napoli, da Serie A.

Sesko ainda não convenceu como referência no ataque

Benjamin Sesko já estava no radar de vários clubes antes de chegar a Manchester por 74 milhões de libras (97 milhões de dólares) em 2025, quando o United venceu a disputa por sua contratação. O atacante esloveno marcou 12 vezes em sua temporada de estreia na Inglaterra, muitas delas após entrar em campo vindo do banco.

O United parece não estar convencido de que o jogador de 23 anos seja a solução para um problema antigo, já que Matheus Cunha, Bryan Mbeumo e Marcus Rashford, entre outros, têm sido escalados com frequência como falsos noves.

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O Manchester United precisa investir em outro camisa 9?

O clube poderia investir mais dinheiro em outro goleador que já se provou? Osimhen, agora no gigante turco Galatasaray, poderia finalmente se transferir para a Premier League após anos de especulação?

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Ao ser questionado sobre esses pontos, Ince, ex-meio-campista do United que falou em parceria com o freebets.com, disse à GOAL: “Quando você olha para Sesko, pensa no ano passado e em quantas vezes ele saiu do banco para marcar gols decisivos. Mas ele entrava vindo do banco. Sempre que começava jogando, nunca parecia conseguir fazer o mesmo. Talvez ele se visse mais como um reserva decisivo do que como alguém que começa a partida.

“Agora, você trouxe Cunha, trouxe Mbeumo, e a questão é: onde colocar os dois? Às vezes, Cunha joga no ataque. Onde ele atuava no Wolves? Pela esquerda. Também colocaram Mbeumo no ataque. No Brentford, ele jogava pela direita. O clube nunca foi atrás de um jogador dizendo: ‘Precisamos encontrar um homem de 20, 25 gols, que vá marcar esses gols’.”

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Watkins e Toney deveriam estar no radar

Ao falar sobre possíveis alvos do Manchester United , Ince acrescentou: “Gosto de Osimhen, acompanhei muitos jogos dele na Turquia neste ano. Mas, para mim, há dois jogadores que o clube pode buscar.

“Vá buscar Ivan Toney ou Ollie Watkins. Ambos já se provaram na Premier League. Sei que eles estão jogando na Arábia Saudita por muito dinheiro, mas, se você procura centroavantes de ofício que já se provaram na Premier League, vá buscar Ollie Watkins ou Ivan Toney, alguém assim, porque eles criam chances. O Manchester United criou muitas oportunidades nesta temporada. Só não consegue colocar a bola na rede.

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“Não sei se isso pode acontecer em janeiro. Mas, pela maneira como o Manchester United está defendendo e sofrendo gols, precisa marcar mais do que o adversário. Quando você olha para a qualidade dos times, ver o Villa marcar quatro gols em Old Trafford é algo de que nunca se ouviu falar.

“Os times não vão a Old Trafford e marcam quatro gols. O Bournemouth foi a Old Trafford e marcou três. Isso é inédito. E, se o próprio United não marca, o resultado é o que se vê nesses jogos. É por isso que o time está na antepenúltima posição.”

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Pochettino assume time na zona de rebaixamento

O United caiu para a zona de rebaixamento da Premier League antes de decidir tirar Michael Carrick do cargo de técnico . O comando está prestes a ser passado a Mauricio Pochettino, ex-técnico de Tottenham e Chelsea , que já comandou sua última partida à frente da seleção dos Estados Unidos.

Sua estreia pelo Manchester United será contra o Liverpool, em Anfield, no domingo. O argentino precisará avaliar rapidamente o elenco e definir onde são necessários reforços. É possível que Toney e Watkins, jogadores de Al-Ahli e Al-Hilal, entrem em seus planos.