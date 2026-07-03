Inacreditável: Suspeito (20) é preso por tentativa de homicídio após viagem da Holanda ao Marrocos

Vários meios de comunicação holandeses informam que um suspeito de 20 anos foi detido por tentativa de homicídio com um cadeado de corrente. O incidente ocorreu na manhã de terça-feira, por volta da partida da Copa do Mundo entre a Holanda e o Marrocos.

Várias imagens de Amsterdã estão circulando nas redes sociais. Nos vídeos, é possível ver como um torcedor da seleção holandesa é agredido na rua com um cadeado de corrente. Até o momento, vários suspeitos foram detidos pela polícia, entre outros, sob suspeita de tentativa de homicídio.

Após a partida da Copa do Mundo, os dois grupos de torcedores se encontraram na Van Woustraat, em Amsterdã. Testemunhas registraram como torcedores do Marrocos circulavam pela rua em scooters, buzinando. A situação saiu do controle quando uma scooter quase atropelou um pedestre.

O homem de camisa laranja reagiu com um movimento de chute na direção da scooter. O motorista conseguiu se esquivar do chute, mas, por causa disso, quase colidiu com um táxi, que também precisou desviar. Em seguida, dois torcedores marroquinos em outra scooter entraram em confronto com o homem.

Pouco antes da agressão, um celular também teria sido roubado. O suspeito que golpeou o homem de camisa laranja com um cadeado estaria envolvido no caso. Nas imagens de vídeo, parece que o torcedor agredido ajudou o torcedor roubado a recuperar seu celular, após o que foi golpeado com o cadeado.

Um porta-voz da polícia informou na sexta-feira ao jornal De Telegraaf que a polícia viu as imagens e está investigando os incidentes. O jovem de 20 anos, morador de Amsterdã, foi detido e é suspeito de tentativa de homicídio com um cadeado de bicicleta, envolvimento no roubo e envolvimento em outra agressão ocorrida por volta das 11h na Van Ostadestraat.

A polícia ainda está à procura de vários suspeitos. Também haveria um segundo suspeito envolvido na agressão com o cadeado de bicicleta. Além disso, a polícia procura três jovens em conexão com o roubo com violência. As autoridades de Amsterdã informaram ao jornal que os motivos para os incidentes violentos ainda não estão claros. Também não se sabe ainda se os incidentes estão relacionados entre si.