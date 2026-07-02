A República Democrática do Congo viu sua aventura na Copa do Mundo chegar ao fim na quarta-feira, após uma partida muito corajosa contra a Inglaterra (2 a 1). No final da coletiva de imprensa após o jogo, o técnico Sébastien Desabre foi repentinamente confrontado com a notícia do falecimento de seu pai.
O assessor de imprensa da RD Congo surpreendeu ao fazer um comunicado inesperado ao encerrar a coletiva. “Gostaríamos de informar que o técnico perdeu seu pai. Nossas condolências.”
A expressão facial de Desabre mudou de neutra para chocada. A mídia congolesa relata que ele só ficou sabendo do falecimento de seu pai naquele momento.
Não está claro por que Desabre não foi informado antes. O técnico francês agradeceu ao assessor pelas condolências e, ao se levantar, olhou para ele com um olhar severo.
No Congo, Desabre está, por enquanto, imbatível. O país esteve por muito tempo a caminho de uma vitória sensacional sobre a Inglaterra, que só conseguiu vencer nos últimos quinze minutos graças a dois gols de Harry Kane.
Desabre levou a República Democrática do Congo à Copa do Mundo pela primeira vez desde 1974 (quando ainda era o Zaire). Em 2026, o Congo marcou seu primeiro gol em uma Copa do Mundo, conquistou sua primeira vitória na competição e se classificou pela primeira vez para a fase eliminatória.