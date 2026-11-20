Choque no Bayern de Munique! Harry Kane, eleito o melhor jogador do mundo, e o astro Michael Olise se lesionaram contra o 1. FC Köln e não puderam continuar.
Após pouco mais de 15 minutos, o capitão da seleção inglesa ficou caído depois de uma disputa de bola com Joël Schmied. O jogador do Colônia acertou seu tornozelo por trás dentro da própria área, mas também tocou na bola.
Kane ainda tentou continuar jogando por alguns minutos, mancando, mas acabou tendo de deixar o campo. Tom Bischof entrou em seu lugar.
Ao longo do primeiro tempo, Olise também se lesionou em uma dividida com o defensor do Colônia Tom Krauß. O jogador da seleção francesa conseguiu terminar a primeira etapa, mas permaneceu no vestiário após o intervalo. O jovem Tim Binder entrou em seu lugar.
Kane e Olise lesionados! Qual é o diagnóstico exato?
Depois de Ismael Saibari, Serge Gnabry, Luis Diaz e Alphonso Davies, Kane e Olise são os mais recentes jogadores de ataque a ficar fora do Bayern de Munique por lesão. Inicialmente, não havia informações sobre o diagnóstico exato, mas Olise deixou o estádio de muletas ainda durante a partida.
Jamal Musiala voltou a integrar o elenco após se recuperar de uma lesão, mas, como o técnico Vincent Kompany confirmou antes do início do jogo, o jogador de 23 anos só tinha condições de atuar por 20 minutos.