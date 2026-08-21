Sob o comando do novo técnico Carles Martinez, o jogador de 19 partidas pela seleção alemã não tem mais perspectiva no elenco do Leverkusen, segundo o kicker . E não é só desde então que Andrich vem sendo alvo de inúmeros comentários de ódio nas redes sociais.

Em uma publicação no TikTok em que um usuário saiu em defesa de Andrich, muito criticado, e condenou a grande quantidade de comentários negativos contra ele, Xhaka escreveu: "Nenhum respeito por essa pessoa e por esse jogador. Ele merece muito mais do que está acontecendo com ele agora. Inacreditável e simplesmente incompreensível!"

O motivo da suposta fritação de Andrich está na reestruturação tática: o técnico Martinez está mudando o sistema da antiga linha de três para uma linha de quatro, o que faz o meio-campista perder seu papel. Na temporada passada, o jogador de 31 anos ainda atuava sob o comando de Kasper Hjulmand como peça central na linha de três e, após a saída de Xhaka, levou a equipe a campo como capitão.

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O que vai acontecer com Robert Andrich no Bayer Leverkusen?

Apesar de certas limitações de velocidade e erros ocasionais, o natural de Potsdam disputou 46 jogos oficiais em uma temporada turbulenta. Nesse período, marcou dois gols decisivos: na 29ª rodada, fez o gol da vitória por 1 a 0 contra o BVB; além disso, colocou o Bayer em vantagem no jogo de ida contra o Arsenal, posteriormente finalista da Liga dos Campeões, ao marcar de cabeça. Ainda assim, os dirigentes deixaram agora absolutamente claro ao jogador de defesa que suas perspectivas de minutos em campo caíram de forma dramática.

Assim, o fim de sua passagem de cinco anos por Leverkusen provavelmente está próximo, embora seu contrato ainda seja válido até 2028. Uma transferência para o Eintracht Frankfurt, que havia sido ventilada anteriormente, não é concreta, segundo informações da revista especializada.

Em vez disso, o jogador formado no Hertha BSC pode agora, pela primeira vez na carreira, seguir para o exterior, algo que, supostamente, ele já consegue imaginar. Há pouco tempo, porém, o discurso ainda era diferente. "Enquanto ninguém me expulsar daqui ou eu tiver a sensação de que preciso fazer algo novo, não vou forçar uma transferência", declarou Andrich ao Bild.

Com ou sem transferência, o volante segue perseguindo objetivos pessoais de olho na seleção alemã. Depois de ter ficado fora da convocação para a Copa do Mundo sob o comando de Julian Nagelsmann - na Eurocopa de 2024, em casa, ele ainda esteve no time titular ao lado de Toni Kroos -, Andrich mira um retorno com o novo técnico da seleção, Jürgen Klopp.

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Robert Andrich mira retorno à seleção

"Em princípio, tenho o objetivo de voltar a estar lá. Quero voltar a entrar no radar da seleção", disse ele no início de agosto ao kicker: "Tenho a ambição de voltar a fazer parte da equipe e ainda quero viver algo com a seleção."

O contato com o novo técnico da seleção já existe. Durante a Copa do Mundo, os dois trabalharam juntos como comentaristas de TV para a emissora MagentaTV. "Quando nos vimos, foi realmente divertido. Falamos muito sobre futebol", relatou ele sobre as conversas com Klopp.

Em Leverkusen, a lacuna deverá ser preenchida no futuro por jogadores mais jovens. Os Renanos já garantiram os serviços do grande talento Kennet Eichhorn para o meio-campo defensivo, mas o jogador de 17 anos foi diagnosticado com uma doença metabólica que requer tratamento. Quando o reforço poderá fazer sua estreia segue incerto por enquanto.