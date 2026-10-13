Inacreditável: camisa de Jordan vale mais do que as transferências da maioria dos jogadores de futebol

No mercado do futebol, dezenas de milhões são pagos para contratar estrelas capazes de fazer a diferença dentro de campo, mas a lenda do basquete Michael Jordan alcançou um número excepcional de outra natureza, depois que uma camisa que vestiu em sua última temporada no Chicago Bulls foi vendida por 14 milhões de dólares, tornando-se a peça de memorabília mais caro da história do basquete, superando o valor de mercado de vários jogadores de futebol.
A camisa remonta à temporada 1997-1998, conhecida como "The Last Dance", e foi usada por Jordan durante o segundo jogo das finais da liga norte-americana de basquete profissional (NBA) em 1998, além de trazer seu autógrafo pessoal, o que reforçou seu valor histórico entre os colecionadores de itens esportivos.
Jordan marcou 37 pontos naquele jogo, sendo o cestinha da partida, antes de conduzir o Chicago Bulls à conquista da série final diante do Utah Jazz pelo placar de 4 a 2, garantindo seu sexto e último título na liga.
A lenda norte-americana faturou o prêmio de melhor jogador das finais nas seis vezes em que foi campeão, fazendo daquela temporada um dos capítulos mais marcantes de sua carreira excepcional.
A venda foi concretizada por 14 milhões de dólares por meio de uma negociação privada organizada pela casa "Hunt Auctions", e o comprador foi Ron Ferman, investidor do setor imobiliário radicado em Miami.
Com esse valor, a camisa quebrou o recorde anterior de peça de memorabília mais caro da história do basquete, registrado por um card esportivo com as imagens de Jordan e Kobe Bryant da temporada 2007-2008, vendido por 12,9 milhões de dólares no ano passado.
O novo recorde veio apenas duas semanas após a venda de outra camisa de Jordan, usada durante o terceiro jogo das finais de 1998, por 12,3 milhões de dólares, mas a última camisa a superou graças a seu valor histórico e ao autógrafo do jogador.
No âmbito dos itens esportivos em geral, a camisa da lenda do beisebol Babe Ruth, ligada a seu famoso momento conhecido como "Called Shot" durante a World Series de 1932, ainda está à frente da camisa de Jordan, depois de ter sido vendida por 24,1 milhões de dólares em 2024, permanecendo como o item esportivo mais caro já vendido em leilão até agora.
David Hunt, presidente da casa "Hunt Auctions", afirmou que a posição de Jordan no mercado de itens esportivos ultrapassou seus limites tradicionais, passando a integrar a categoria dos ativos raros e de elite, semelhantes a obras de arte icônicas, em um indicativo do valor excepcional que as peças ligadas às lendas do esporte passaram a ter.