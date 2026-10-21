“Inaceitável!” Michael Carrick, furioso, assume a responsabilidade pela péssima atuação do Manchester United e manda recado aos torcedores que viajaram para acompanhar o time

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O técnico do Manchester United, Michael Carrick, fez duras críticas à sua equipe após a humilhante derrota por 4 a 1 para o Como na Liga dos Campeões. O ex-meio-campista pediu sinceras desculpas aos torcedores que viajaram à Itália depois de presenciar uma atuação que classificou como inaceitável.

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Carrick assume a culpa pelo colapso diante do Como

Carrick demonstrou frustração após uma noite de sofrimento na Champions League e insistiu que cabe a ele responder por um resultado que deixou o clube abalado. O Manchester United foi dominado pelo time de Cesc Fabregas e saiu atrás no placar antes dos dois minutos, quando Nico Paz deu início a uma atuação individual dominante. O treinador se recusou a dar desculpas e disse aos jornalistas que a responsabilidade pelo fracasso tático e pela falta de disposição de seus jogadores em campo é dele.

Em entrevista à TNT Sports logo após o apito final, o técnico do Manchester United afirmou: "Foi mais do que decepcionante. Acho que todos precisam assumir a responsabilidade por isso. Assumo 100% da responsabilidade pelo time como um todo e pela atuação. A responsabilidade termina em mim, e não tenho problema algum com isso. Aceito isso plenamente. Mas, como torcedor deste clube há tanto tempo, preciso dizer que ver uma atuação como essa é inaceitável."

Pedido de desculpas à torcida do Manchester United que viajou

Carrick, que foi visto erguendo as mãos em um gesto de desculpas na direção do setor visitante, demonstrou profunda empatia por quem gastou dinheiro para assistir à partida de um lado só. Apesar do gol de honra marcado no fim pelo reserva Joshua Zirkzee, o clima continuou pesado, já que o Manchester United se tornou o primeiro time inglês a sofrer gols nos dois primeiros minutos de jogos europeus consecutivos.

Carrick falou mais sobre o que sente pelos torcedores: "Eu me importo imensamente com os torcedores. Eles são o coração deste clube e sempre serão. Eles viajaram, e eu precisava pedir desculpas pela atuação. Lamento muito que tenham tido de assistir a uma atuação como aquela. Não há desculpa alguma. É inaceitável. Muita coisa passou pela minha cabeça enquanto eu assistia àquilo. Eu sempre vou até os torcedores, independentemente do resultado. Eu já fui um deles. Gastar seu dinheiro e vir na esperança de alguma coisa... Eu realmente lamento pelos torcedores."

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O treinador também disse que ficou pessoalmente irritado com o que viu à beira do campo: "Estou irritado, para ser sincero. Minha vida inteira gira em torno disso. Não gostei do que vi hoje à noite. Não pensei na minha própria situação."

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Futuro em Old Trafford é questionado

Inevitavelmente, a dimensão da derrota levantou dúvidas sobre a permanência de Carrick no cargo e sobre se ele ainda tem a confiança da direção do Manchester United. Sob a nova estrutura esportiva liderada pela Ineos, resultados como esse são cada vez mais difíceis de justificar, especialmente diante do investimento significativo no elenco durante a janela de transferências do verão europeu.

Questionado diretamente sobre sua situação perante a diretoria, Carrick rejeitou o foco em sua situação pessoal: "Não se trata de mim. Trata-se de assimilar o jogo e a forma como ele transcorreu. Isso é o mais importante agora. Minha vida inteira gira em torno disso. Não gostei do que vi hoje à noite. Não pensei na minha própria situação."

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O treinador encerrou reiterando sua posição sobre o fracasso coletivo: "Assumo 100% da responsabilidade pelo time como um todo e pela atuação. A responsabilidade termina em mim."