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Como 1907 v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images
Mohamed Saeed
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“Inaceitável!” Michael Carrick, furioso, assume a responsabilidade pela péssima atuação do Manchester United e manda recado aos torcedores que viajaram para acompanhar o time

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O técnico do Manchester United, Michael Carrick, fez duras críticas à sua equipe após a humilhante derrota por 4 a 1 para o Como na Liga dos Campeões. O ex-meio-campista pediu sinceras desculpas aos torcedores que viajaram à Itália depois de presenciar uma atuação que classificou como inaceitável.

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Carrick assume a culpa pelo colapso diante do Como

Carrick demonstrou frustração após uma noite de sofrimento na Champions League e insistiu que cabe a ele responder por um resultado que deixou o clube abalado. O Manchester United foi dominado pelo time de Cesc Fabregas e saiu atrás no placar antes dos dois minutos, quando Nico Paz deu início a uma atuação individual dominante. O treinador se recusou a dar desculpas e disse aos jornalistas que a responsabilidade pelo fracasso tático e pela falta de disposição de seus jogadores em campo é dele.

Em entrevista à TNT Sports logo após o apito final, o técnico do Manchester United afirmou: "Foi mais do que decepcionante. Acho que todos precisam assumir a responsabilidade por isso. Assumo 100% da responsabilidade pelo time como um todo e pela atuação. A responsabilidade termina em mim, e não tenho problema algum com isso. Aceito isso plenamente. Mas, como torcedor deste clube há tanto tempo, preciso dizer que ver uma atuação como essa é inaceitável."

Pedido de desculpas à torcida do Manchester United que viajou

Carrick, que foi visto erguendo as mãos em um gesto de desculpas na direção do setor visitante, demonstrou profunda empatia por quem gastou dinheiro para assistir à partida de um lado só. Apesar do gol de honra marcado no fim pelo reserva Joshua Zirkzee, o clima continuou pesado, já que o Manchester United se tornou o primeiro time inglês a sofrer gols nos dois primeiros minutos de jogos europeus consecutivos.

Carrick falou mais sobre o que sente pelos torcedores: "Eu me importo imensamente com os torcedores. Eles são o coração deste clube e sempre serão. Eles viajaram, e eu precisava pedir desculpas pela atuação. Lamento muito que tenham tido de assistir a uma atuação como aquela. Não há desculpa alguma. É inaceitável. Muita coisa passou pela minha cabeça enquanto eu assistia àquilo. Eu sempre vou até os torcedores, independentemente do resultado. Eu já fui um deles. Gastar seu dinheiro e vir na esperança de alguma coisa... Eu realmente lamento pelos torcedores."

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O treinador também disse que ficou pessoalmente irritado com o que viu à beira do campo: "Estou irritado, para ser sincero. Minha vida inteira gira em torno disso. Não gostei do que vi hoje à noite. Não pensei na minha própria situação."

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Futuro em Old Trafford é questionado

Inevitavelmente, a dimensão da derrota levantou dúvidas sobre a permanência de Carrick no cargo e sobre se ele ainda tem a confiança da direção do Manchester United. Sob a nova estrutura esportiva liderada pela Ineos, resultados como esse são cada vez mais difíceis de justificar, especialmente diante do investimento significativo no elenco durante a janela de transferências do verão europeu.

Questionado diretamente sobre sua situação perante a diretoria, Carrick rejeitou o foco em sua situação pessoal: "Não se trata de mim. Trata-se de assimilar o jogo e a forma como ele transcorreu. Isso é o mais importante agora. Minha vida inteira gira em torno disso. Não gostei do que vi hoje à noite. Não pensei na minha própria situação."

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O treinador encerrou reiterando sua posição sobre o fracasso coletivo: "Assumo 100% da responsabilidade pelo time como um todo e pela atuação. A responsabilidade termina em mim."

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

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“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”