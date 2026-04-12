Impulso para a Noruega na Copa do Mundo: craque da Liga dos Campeões recebe cidadania

A seleção norueguesa recebeu um grande impulso rumo à Copa do Mundo de 2026. O goleiro Nikita Haikin, do FK Bodø/Glimt, tornou-se cidadão norueguês há alguns dias e, muito provavelmente, terá uma vaga na seleção para a Copa do Mundo.

Haikin nasceu há trinta anos em Israel, filho de pais russos. Quando Haikin tinha dois anos, sua família voltou para a Rússia. Em sua juventude, ele representou várias seleções juvenis russas.

No entanto, ele nunca chegou a jogar pela seleção principal. Em 2015, foi convocado pela primeira e única vez. Não chegou a estrear pela Rússia, pois em ambas as partidas ficou no banco de reservas.

Haikin joga pelo Bodø desde 2019, onde se tornou um pilar fundamental. O goleiro conquistou sucessos europeus, com destaque para a campanha na Liga dos Campeões desta temporada. Graças em parte a Haikin, os noruegueses chegaram às oitavas de final.

Apesar de seu desempenho na equipe norueguesa, uma convocação para a Rússia estava muito distante nos últimos anos. Isso se devia inteiramente ao seu apoio declarado à Ucrânia e às suas posições contra o presidente russo Vladimir Putin.

O fato de Haikin não ter nenhuma partida pela seleção russa em seu currículo faz com que sua mudança para a nacionalidade norueguesa seja uma mera formalidade na FIFA.

O fato de Haikin estar disponível para a próxima convocação é um grande impulso para a seleção nacional. Ørjan Nyland é normalmente o goleiro titular indiscutível, mas o goleiro do Sevilla vem ficando no banco durante toda a temporada na LaLiga e, portanto, é um problema.

Egil Selvik (Watford) e Viljar Myhra (Odense BK) são outras duas opções para o técnico Ståle Solbakken, mas, apesar da falta de tempo de jogo de Nyland, não parecem ter chances de disputar a vaga de goleiro titular.

Solbakken já indicou à mídia norueguesa que Haikin é “uma opção” para integrar a seleção para a Copa do Mundo. No entanto, sábado não foi o dia de Haikin. No confronto decisivo contra o campeão nacional Viking FK, ele teve que defender nada menos que cinco vezes: 5 a 0.