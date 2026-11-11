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Na maioria das posições da seleção alemã, já se desenham hierarquias claras sob o comando de Jürgen Klopp. Pelas pontas, porém, tudo parece em aberto. Agora, o rei dos dribles Brajan Gruda entra em foco.

Marc-Andre ter Stegen é, por enquanto, o titular no gol. O técnico da seleção, Jürgen Klopp, confirmou isso antes dos próximos dois jogos: contra a Sérvia, fora de casa, na sexta-feira, e contra a Holanda, na terça-feira. Na zaga, Jonathan Tah e Nico Schlotterbeck são considerados a dupla escolhida. Nas laterais, Nathaniel Brown e Philipp Treu, o grande destaque da primeira série de jogos da seleção sob Klopp, largam em vantagem.

No meio-campo de três jogadores, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof e Felix Nmecha disputam espaço ao lado do capitão Joshua Kimmich e de Florian Wirtz. Após se recuperar, Jamal Musiala também deve entrar nessa disputa. No comando do ataque, Kai Havertz é considerado a primeira opção, embora o momento favoreça o retorno de Niclas Füllkrug, que já tem 33 anos.

Restam as pontas no esquema 4-3-3, tão querido por Klopp. Ali, tudo parece em aberto no momento, tanto para o futuro próximo quanto para o próximo grande torneio, a Eurocopa de 2028.

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Seleção alemã: qual é a situação nas pontas?

Em sua primeira série de jogos à frente da seleção, Klopp escalou inicialmente Kevin Schade e Karim Adeyemi contra a Holanda (1 a 1) e a Grécia (0 a 1), mas os dois decepcionaram em grande parte. Adeyemi chamou a atenção sobretudo por desperdiçar uma grande chance, e sua atuação defensiva deficiente também foi alvo de críticas.

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Depois de começarem bem a temporada, Adeyemi e Schade também caíram de rendimento em seus clubes. Adeyemi não participa de um gol pelo Barcelona há cinco partidas oficiais; Schade, pelo Brentford, há sete. Não por acaso, nenhum dos dois entrou na lista de 24 convocados de Klopp.

Nos jogos seguintes, contra a Sérvia (2 a 0) e novamente a Grécia (0 a 0), Serge Gnabry, Lennart Karl e Said El Mala também não fizeram por merecer mais espaço. O único a realmente convencer foi Derry Scherhant, do Freiburg, que estreou pela seleção e, por isso, deve receber a preferência pela esquerda em relação a El Mala neste primeiro momento. El Mala voltou a ser convocado, assim como Karl, enquanto Gnabry está fora por lesão.

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Após um início de temporada ruim, que incluiu críticas públicas de Uli Hoeneß, Karl viveu uma recuperação notável nas últimas partidas. Ele marcou gols importantes para o Bayern de Munique contra o Atlético de Madrid e o Mainz 05. Na seleção alemã, terá uma disputa interessante com Brajan Gruda, do RB Leipzig, pela ponta direita nos próximos jogos.

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Brajan Gruda esteve pela primeira vez com a seleção em 2024

Se nenhuma lesão atrapalhar, o jogador de 22 anos fará sua estreia pela seleção alemã na terceira tentativa. O ex-técnico da seleção Julian Nagelsmann já havia chamado o então destaque em ascensão do Mainz, assim como Rocco Reitz, para integrar os treinos antes da Eurocopa de 2024. Gruda chegou a entrar na lista de convocados para um amistoso contra a Ucrânia, mas não jogou.

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Depois, foi transferido para o Brighton & Hove Albion, da Inglaterra, por 31,5 milhões de euros, mas não passou da condição de jogador de elenco. No inverno passado, Gruda foi emprestado ao RB Leipzig e, desde então, vem evoluindo rapidamente. Klopp já queria convocá-lo em setembro, mas, na ocasião, ele teve de ficar de fora de última hora por causa de uma distensão muscular abdominal.

Agora, vem a terceira tentativa, com bastante confiança, também graças a Lionel Messi. O ídolo declarado de Gruda já o havia incluído, em 2025, em sua lista dos dez maiores talentos do mundo, ao lado, por exemplo, de Nico Paz, do Como 1907. Esses dez talentos têm algo em comum, só para constar: assim como Messi, todos têm contrato com a Adidas.

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Brajan Gruda se torna o rei dos dribles

Com a inclusão na lista, Gruda passou a ter direito a receber um par da nova chuteira de Messi, produzida em edição extremamente limitada. O craque usou o modelo "F50 Messi El Ultimo Tango" em sua partida de despedida da seleção argentina, contra o Benin, em outubro. Em referência aos seus 208 jogos pela seleção, foram produzidos exatamente 208 pares, posteriormente enviados a influenciadores, amigos, pessoas que fizeram parte de sua trajetória e aos talentos escolhidos, entre eles Gruda.

"As chuteiras são simplesmente um sonho. Messi marcou toda a minha infância", disse Gruda, entusiasmado, após receber o pacote. Em vez de deixá-las expostas sem usar, ele as calçou imediatamente. A primeira vez foi na Champions League, em meados de outubro, contra o PSV Eindhoven, e ele marcou seu primeiro gol na competição logo naquela partida. Desde então, Gruda deu cinco assistências e também se tornou um verdadeiro rei dos dribles.

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Sua atuação na vitória por 5 a 2 sobre o Augsburg, no sábado, foi especialmente espetacular: além de dar duas belas assistências, Gruda completou dez de 11 dribles. Nenhum outro jogador conseguiu mais nesta temporada da Bundesliga, e ninguém com a camisa do Leipzig havia atingido essa marca desde o início da coleta detalhada de dados.

Ao todo, Gruda soma 36 dribles certos nesta temporada. Nas cinco principais ligas da Europa, apenas Lamine Yamal (49), do Barcelona, Yan Diomande (37) e Kylian Mbappé (37), do Real Madrid, superam essa marca.

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"Ele é uma espécie de jogador de futebol de rua", elogia Klopp. "É simplesmente um jogador muito talentoso, que ainda não atingiu todo o seu potencial, mas deu muitos sinais positivos." Na seleção alemã, Gruda tem agora, assim como Wael Mohya, de 17 anos e convocado pela primeira vez, a chance de ganhar espaço na disputa totalmente aberta pelas pontas.