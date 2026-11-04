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Siep Engelen
Traduzido por

Imprensa turca diz a mesma coisa sobre Dirk Kuyt após vitória histórica do Fenerbahçe sobre o Liverpool

Fenerbahçe x Liverpool
Fenerbahçe
Liverpool
Liga dos Campeões
D. Kuyt
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A Turquia vive um clima de euforia após a vitória espetacular do Fenerbahçe sobre o Liverpool (3 a 2). Com o técnico interino Dirk Kuyt à beira do campo, o clube conquistou sua primeira vitória na Liga dos Campeões nesta temporada. 

Até agora, a temporada tem sido marcada sobretudo pelo caos no Fenerbahçe, que ocupa uma decepcionante sexta posição na Süper Lig turca. Emre Belözoglu já foi contratado para recolocar o clube nos trilhos, mas ainda não estava à beira do campo na quarta-feira, durante o duelo com o Liverpool pela Liga dos Campeões. 

Assim, Kuyt ficou mais uma vez no comando, e o resultado foi excelente, na avaliação da imprensa turca. "O Fenerbahçe voltou a vencer na Liga dos Campeões da UEFA pela primeira vez em mais de 18 anos e 7 meses", comemora o Fanatik. "Uma virada espetacular. E justamente contra o clube em que Dirk Kuyt é uma lenda", acrescenta o Haber Global

O Fotomac está convencido de que o Fenerbahçe continuará com Kuyt. "Foi uma vitória histórica! Embora nada tenha sido decidido ainda, há confiança em Kuyt."

Após a partida, o próprio Kuyt disse estar orgulhoso, pela grande importância que o clube tem para ele. "Uma das coisas que aprendi lá é nunca desistir. Ninguém acreditava nisso. O que tentamos fazer hoje foi, juntos, devolver a energia ao time. Desejo muito sucesso a Emre. Será ótimo ver os jogadores irem ao treino amanhã com um sentimento positivo." 

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A alegria também foi grande entre os jogadores. "Mesmo quando estávamos perdendo, eu sentia que venceríamos. Parabenizo Kuyt, a comissão técnica, os jogadores e os torcedores. Sabíamos que precisávamos lutar juntos e suportar as dificuldades nesta partida", afirmou Mason Greenwood. 

Ainda não está claro se Kuyt terá futuro no Fenerbahçe depois de quarta-feira. É possível que uma nova comissão técnica seja formada em torno de Belözoglu. "O presidente me deu a oportunidade de estar neste grande clube", disse Kuyt. "Enquanto ele me quiser aqui e Emre concordar com isso, vou continuar."

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