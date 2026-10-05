Imprensa sérvia exalta destaque de Holanda x Sérvia: "Um grande mestre do futebol!"

A imprensa sérvia está encantada com a atuação de Dusan Tadic. O atacante do NEC foi capitão no duelo com a Holanda no domingo à noite (2 a 1) e recebeu muitos elogios após a partida.

Tadic pôde começar entre os titulares da Sérvia no domingo à noite. O ex-jogador de, entre outros, FC Twente e Ajax inclusive usou a braçadeira de capitão na seleção nacional.

Tadic não ficou à disposição da Sérvia durante dois anos. Ele jogava no Oriente Médio e não tinha vontade de voltar voando até a Europa todas as vezes para as partidas.

Agora que voltou a jogar no NEC, ele recentemente se colocou novamente à disposição. Com sucesso, concluem os jornais sérvios. Principalmente o passe de Tadic no gol de 1 a 1 recebeu elogios.

Mozzart Sport cita dois momentos. “Uma bola maravilhosa para Pavlovic, que não transformou em gol, e claro a jogada na construção do tento. Poucos jogadores na Europa fazem isso como ele. Toda a criatividade do nosso time vem dele. Enquanto ele ainda estava em campo, éramos páreo para a Holanda. Depois disso, não mais”, afirmou o veículo.

Sportinjo Informer também foi muito elogioso ao jogador de 37 anos, mas também vê um grande problema. “Quando ele se cansou aos 66 minutos e deixou o campo, a Sérvia ficou sem chances. Pouco depois saiu o decisivo 2 a 1. Há poucos mestres do futebol na Europa como ele. A Sérvia parece não conseguir combinar bem quando ele está no banco.”

O mesmo problema também é apontado pelo Sportklub . “Enquanto ele ainda estava em campo, a Sérvia se mostrava um adversário sério, pronto para marcar. Depois disso, absolutamente não mais.”