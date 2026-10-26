Cristiano Ronaldo foi incluído na pré-lista de Portugal para os jogos contra Dinamarca e País de Gales. A informação é de diversos veículos da imprensa portuguesa.

No início deste mês, a polêmica envolvendo Ronaldo na seleção portuguesa chegou ao auge. O astro de 41 anos deixou a concentração após uma discussão com o técnico Jorge Jesus. Com isso, seu futuro na seleção também ficou em jogo.

Por causa do episódio, a federação portuguesa decidiu puni-lo. Ronaldo recebeu uma multa de 255 euros e uma suspensão de 30 dias, com efeito retroativo a 30 de setembro.

Assim, ele pode ser convocado "normalmente" para os próximos jogos da seleção, em novembro. Agora, tudo indica que isso vai acontecer.

Segundo a imprensa portuguesa, Ronaldo está na pré-lista para os confrontos da Liga das Nações contra Dinamarca e País de Gales.

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De acordo com o O Jogo, Ronaldo já foi informado de que faz parte dos planos de Jorge Jesus, embora ainda não tenha sido convocado em definitivo. Em entrevista coletiva, Jorge Jesus afirmou anteriormente que "mais de 40 nomes" haviam sido identificados.

Ainda é preciso esperar pela lista definitiva de Portugal, que deve ser divulgada em 5 ou 6 de novembro.