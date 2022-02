Imprensa italiana noticia interesse de três clubes no goleiro Gabriel Grando, do Grêmio

A imprensa italiana divulgou no início da semana que três clubes italianos estão interessados na contratação do goleiro Gabriel Grando, de 21 anos, do Grêmio.

Sampdoria, Sassuolo e Hellas Verona estariam dispostos a contratar em definitivo o goleiro tricolor. A proposta inicial seria de dois milhões de euros para adquirir em definitivo Gabriel Grando. Mas o valor poderá aumentar caso aconteça um leilão entre os clubes.

No lado gremista, a direção garante que até o momento nenhuma proposta oficial chegou. Em uma situação financeira delicada, tendo que cortar gastos e diminuir a folha de pagamento em mais de dois milhões de reais, uma proposta por Gabriel Grando ou qualquer outro jogador do grupo é vista com bons olhos.

Como a janela de transferência para a Itália já fechou, Gabriel Grando só iria para a Europa no segundo semestre deste ano. Hoje Gabriel Grando alterna com Brenno a titularidade no gol tricolor.