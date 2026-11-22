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Donyell Malen estava com a pontaria afiada no sábado. O holandês marcou quatro gols pelo Roma contra o Parma (1 a 5) e, mais uma vez, impressionou a imprensa italiana.

La Gazzetta dello Sport deu nota 9 ao atacante pela atuação contra o Parma. "O vendaval Malen atacou de novo e carrega o Roma nas costas." O jornal esportivo rosa observa que ele tem média de mais de um gol por partida nesta temporada.

"Em resumo, quando o holandês está em campo, é como se o Roma já começasse vencendo por 1 a 0." Malen marcou doze gols em onze partidas da Serie A nesta temporada.

"Malen é, sem dúvida, o grande diferencial do time de Gian Piero Gasperini", escreve o Calciomercato, que lhe deu nota 9. "Depois de passar em branco contra o Sassuolo (3 a 0), o vendaval holandês arrasa o Parma."

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O Corriere dello Sport também deu nota 9 ao ex-jogador do PSV. "Qualquer comentário parece desnecessário. Os números falam por si", escreve o jornal esportivo. "Nota 9, mas apenas porque, no Roma, a nota 10 é reservada exclusivamente a Paulo Roberto Falcão."

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O ex-jogador do Roma, hoje com 73 anos, é considerado um dos melhores atletas da história do clube e é conhecido como o "Oitavo Rei de Roma".

O jogador da seleção da Holanda também recebeu nota 9 do Leggo. "Na região natal de Giuseppe Verdi, ele assume o papel de maestro. Então, pega a batuta e cria uma obra-prima com a qual coloca o Roma em vantagem."

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É assim que o diário italiano descreve sua atuação contra o Parma. "Mas a fera ainda está longe de estar satisfeita e marca mais dois. Que vendaval!"

Sky Sport elegeu Malen o melhor jogador da partida. "Com quatro gols, ele foi a estrela incontestável", escreveu a emissora, que deu nota 8,5 ao atacante.