Sam Beukema virou alvo de críticas devastadoras na imprensa italiana após o empate espetacular com a AS Roma (3 a 3). O zagueiro do Napoli entrou no segundo tempo, no sábado, e, segundo vários jornais, teve papel negativo na reação dos romanos. Sua atuação no lance do empate por 3 a 3, nos minutos finais, é especialmente criticada. O termo "disastro" (desastre) aparece com destaque nas avaliações de Beukema feitas pela imprensa italiana.

Beukema começou o duelo da Serie A no banco de reservas, mas precisou entrar aos 52 minutos para substituir o lesionado Benoît Badiashile. Naquele momento, o Napoli controlava a partida com uma vantagem de 2 a 0, mas viu a Roma reagir. O holandês não conseguiu dar à defesa a estabilidade desejada.

A imprensa esportiva italiana foi especialmente crítica à atuação de Beukema após a partida. Tuttomercatoweb, Sky Italia e Calciomercato deram nota 5 ao zagueiro, enquanto TuttoNapoli e Il Mattino foram ainda mais rigorosos, com nota 4,5.

Beukema é criticado por sua hesitação no lance do gol de Matías Soulé, que diminuiu a diferença no placar. Segundo o TuttoNapoli, o ex-jogador do AZ hesitou visivelmente e deu espaço demais para o atacante criar perigo. O Il Mattino também aponta falhas na atuação do holandês, que não teria mostrado convicção suficiente em suas ações defensivas.

As críticas mais duras, porém, se concentram no que aconteceu nos instantes finais. Aos 89 minutos, Beukema caiu após um leve contato com Leonardo Balerdi, enquanto a Roma dava sequência ao ataque. La Gazzetta dello Sport é especialmente duro em sua avaliação e afirma que o holandês simulou ter recebido uma cotovelada na esperança de que o árbitro parasse o jogo. "Simulador!"

O VAR também não viu motivo para anular o gol, e o Napoli voltou a deixar escapar uma vantagem. Segundo a imprensa italiana, Beukema deveria ter permanecido de pé após o contato mínimo e cumprido suas tarefas defensivas. Em vez disso, ficou caído, dando espaço para Balerdi cabecear para o gol de empate.

Calciomercato classifica sua entrada em campo como desastrosa e afirma que Beukema decepcionou completamente o técnico Massimiliano Allegri. O veículo critica o zagueiro não apenas pela hesitação no gol de Soulé, mas também fala em 'quasi simulazione' de Beukema no lance do 3 a 3.







