Jorrel Hato recebeu elogios da imprensa inglesa por sua atuação pelo Chelsea contra o Everton. O time londrino venceu por 2 a 0 na tarde de sábado, fora de casa, diante da equipe de Liverpool, e o jogador de 20 anos, que defende a seleção holandesa, teve papel importante na vitória com uma assistência. A imprensa inglesa foi unânime sobre sua atuação e lhe deu apenas avaliações positivas.

Hato foi titular do Chelsea de forma um tanto surpreendente, depois que Pep Chavarria ficou de fora por causa de leves problemas físicos. O ex-jogador do Ajax aproveitou a oportunidade e participou do gol de abertura de Pedro Neto logo após o intervalo. O português marcou aos 44 segundos do segundo tempo e colocou os visitantes em vantagem.

O primeiro gol nasceu de uma bela combinação entre Morgan Rogers, Hato e Neto. Rogers protegeu a bola do adversário e encontrou Hato com um passe de calcanhar. O holandês avançou em velocidade e cruzou rasteiro. Neto aproveitou o trabalho dos companheiros e colocou o Chelsea na frente.

The Evening Standard elogiou bastante a atuação de Hato e deu nota 7 ao lateral-esquerdo. O jornal londrino destacou que o defensor foi incluído na escalação titular apenas no último momento, mas, ainda assim, teve um ótimo desempenho. "Ele coroou uma atuação forte com uma bela assistência para Neto", escreveu o jornalista Dom Smith, ressaltando sobretudo a contribuição ofensiva do holandês.

O Metro também avaliou Hato positivamente e deu nota 7. O veículo destacou principalmente a maneira como ele passou pelo adversário na jogada do primeiro gol. "Ele avançou bem no primeiro gol do Chelsea e mostrou muita velocidade e força para manter o adversário afastado e levar a bola de volta à frente do gol para Neto", avaliou o veículo sobre o ex-jogador do Ajax.

A GOAL também elogiou a atuação de Hato, embora tenha dado ênfase às suas qualidades defensivas. O jogador da seleção holandesa recebeu nota 7 e foi elogiado por sua disciplina tática e por neutralizar o perigo criado pelo Everton pelos lados do campo. Segundo a GOAL, Hato manteve um excelente posicionamento até ser substituído nos acréscimos e ajudou o Chelsea a preservar sua organização defensiva.

A avaliação mais positiva veio do The False 9, que deu nota 8 a Hato. O veículo destacou principalmente sua movimentação inteligente no primeiro gol e o cruzamento rasteiro decisivo para Neto.







