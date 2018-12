Imprensa espanhola revela interesse do Barcelona em Emerson, do Atlético-MG

Jovem jogador chegou para substituir Marcos Rocha e se destacou no Galo

Em um ano decepcionante, uma das poucas boas notícias do Atlético-MG em 2018 foi o jovem lateral-direito Emerson, que chegou para substituir Marcos Rocha e deu conta do recado.

Com boas atuações, o jogador rapidamente se tornou titular da equipe alvinegra e se destacou nesta temporada. Tanto que, segundo a imprensa espanhola, atraiu o interesse de Barcelona e Bétis.

O Canal Sur Radio deu a informação, reproduzida pelo Mundo Deportivo. Segundo o veículo, os dois clubes comprariam o jogador, com o Bétis pagando 9 milhões de euros e o Barcelona mais € 3 milhões para ficar com um percentual de Emerson e ter a preferência de compra do lateral, que iria do Galo para o Bétis. Escolha dos editores Protestos na França: Ligue 1 adia jogo do PSG e terá apenas três partidas no final de semana

Chelsea suspende quatro torcedores por ofensas raciais contra Sterling

Quando o DAZN vai ser lançado? Como ver a Serie A e a Ligue 1 até lá?

Libertadores em Miami? Por que a final entre Boca e River não será nos Estados Unidos

O empresário André Cury, também representante do Barcelona no Brasil, é quem teria articulado a negociação. Se os espanhóis aceitarem, o agente fará uma oferta oficial ao Galo, que detém 62,5% do lateral, o que corresponderia a 7 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões) da transação.