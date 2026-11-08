Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
imago-sport-1085746626.jpgDeFodi Images
Jeroen van Poppel
Traduzido por

Imprensa espanhola é unânime ao avaliar Frenkie de Jong em posição única contra o Atlético

Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
La Liga
F. de Jong
Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00

Frenkie de Jong impressionou a imprensa espanhola na noite de domingo, durante a vitória do FC Barcelona por 1-2 sobre o Atlético de Madrid. O meio-campista começou no banco, mas, após o intervalo, atuou pela primeira vez na carreira como lateral-direito. O holandês passou com louvor no teste e recebeu avaliações elogiosas.

O técnico Hansi Flick surpreendeu ao escalar Brian Fariñas como lateral-direito, enquanto Marc Bernal ganhou a vaga no meio-campo. Após um primeiro tempo difícil, no qual Giuliano Simeone colocou o Atlético em vantagem, o alemão fez uma mudança. De Jong substituiu Fariñas no intervalo e assumiu a lateral direita a partir dos 46 minutos.

A mudança de posição deu muito certo, conclui o ElDesmarque. O veículo espanhol deu nota 8 a De Jong e afirmou que ele também atuou em alto nível como lateral-direito. Segundo a publicação, ele passou segurança tanto na defesa quanto no meio-campo e foi importante na virada.

O El Nacional também se mostrou entusiasmado e deu nota 7 a De Jong. O veículo catalão o descreveu como "organizado" e destacou que ele fez exatamente o que lhe foi pedido: perder poucas bolas e dar tranquilidade à equipe. Quando voltou ao meio-campo, manteve o mesmo nível, segundo a publicação.

Próximas partidas
BAR

BAR

La Liga

22 de nov. de 2026

VIL

VIL

GET

GET

La Liga

22 de nov. de 2026

ATM

ATM

A Cadena SER também ficou impressionada com De Jong. "Partidazo del neerlandés", escreveu o veículo espanhol, classificando como excelente a atuação do holandês. A publicação também destacou que De Jong vem recebendo cada vez mais reconhecimento dos torcedores desde que voltou de uma lesão.

Mundo Deportivo destacou sobretudo o papel de De Jong como curinga na equipe de Flick. Segundo o jornal esportivo, ele mostrou seu valor nas duas posições e foi importante para manter a posse de bola depois que o Barcelona passou à frente. Assim, o holandês ajudou o time a manter o controle da partida.

De Jong teve sua atuação de destaque em uma partida na qual o Barcelona reagiu após sair atrás no placar. Fermín López empatou pouco antes do intervalo e, aos 66 minutos, marcou o 1-2 após passe de Lamine Yamal. Naquele momento, De Jong ainda atuava como lateral-direito, posição que ocupou até os 74 minutos. Depois, o ex-jogador do Ajax voltou à sua posição habitual no meio-campo.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google