Imprensa espanhola é unânime ao avaliar Frenkie de Jong em posição única contra o Atlético

Frenkie de Jong impressionou a imprensa espanhola na noite de domingo, durante a vitória do FC Barcelona por 1-2 sobre o Atlético de Madrid. O meio-campista começou no banco, mas, após o intervalo, atuou pela primeira vez na carreira como lateral-direito. O holandês passou com louvor no teste e recebeu avaliações elogiosas.

O técnico Hansi Flick surpreendeu ao escalar Brian Fariñas como lateral-direito, enquanto Marc Bernal ganhou a vaga no meio-campo. Após um primeiro tempo difícil, no qual Giuliano Simeone colocou o Atlético em vantagem, o alemão fez uma mudança. De Jong substituiu Fariñas no intervalo e assumiu a lateral direita a partir dos 46 minutos.

A mudança de posição deu muito certo, conclui o ElDesmarque. O veículo espanhol deu nota 8 a De Jong e afirmou que ele também atuou em alto nível como lateral-direito. Segundo a publicação, ele passou segurança tanto na defesa quanto no meio-campo e foi importante na virada.

O El Nacional também se mostrou entusiasmado e deu nota 7 a De Jong. O veículo catalão o descreveu como "organizado" e destacou que ele fez exatamente o que lhe foi pedido: perder poucas bolas e dar tranquilidade à equipe. Quando voltou ao meio-campo, manteve o mesmo nível, segundo a publicação.

A Cadena SER também ficou impressionada com De Jong. "Partidazo del neerlandés", escreveu o veículo espanhol, classificando como excelente a atuação do holandês. A publicação também destacou que De Jong vem recebendo cada vez mais reconhecimento dos torcedores desde que voltou de uma lesão.

Mundo Deportivo destacou sobretudo o papel de De Jong como curinga na equipe de Flick. Segundo o jornal esportivo, ele mostrou seu valor nas duas posições e foi importante para manter a posse de bola depois que o Barcelona passou à frente. Assim, o holandês ajudou o time a manter o controle da partida.

De Jong teve sua atuação de destaque em uma partida na qual o Barcelona reagiu após sair atrás no placar. Fermín López empatou pouco antes do intervalo e, aos 66 minutos, marcou o 1-2 após passe de Lamine Yamal. Naquele momento, De Jong ainda atuava como lateral-direito, posição que ocupou até os 74 minutos. Depois, o ex-jogador do Ajax voltou à sua posição habitual no meio-campo.