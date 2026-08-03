Imprensa britânica vê dois problemas enormes para o sucessor de Slot, Iraola, no Liverpool

A imprensa britânica ficou impressionada com o futebol apresentado pelo Liverpool no amistoso contra o Leeds United na tarde de domingo. Mesmo assim, os jornais demonstram grande preocupação com dois aspectos nos Reds.

O Liverpool começou muito bem o terceiro amistoso da temporada. No primeiro tempo, a equipe de Andoni Iraola abriu uma confortável vantagem de 2 a 0, graças aos gols de Luke Chambers e Florian Wirtz.

No intervalo, Iraola promoveu muitas mudanças, e isso não fez bem ao elenco do Liverpool. No segundo tempo, o Leeds atropelou o time da casa. Placar final: 2 a 4.

Daily Mail foi duro com o Liverpool, embora o jornal tenha ficado impressionado com o primeiro tempo. “O Liverpool foi leve e dinâmico. Foi exatamente o estilo que Iraola quer jogar. Muita velocidade e intensidade, mas no segundo tempo tudo desmoronou.”

“Ainda há realmente muito trabalho a ser feito. Principalmente a defesa nas bolas paradas foi realmente muito ruim”, concluiu o veículo.

O Sky Sports também viu a defesa do Liverpool falhar completamente em laterais longos e escanteios e apontou ainda para o elenco muito enxuto, que custou caro ao Liverpool depois do intervalo. “Eles começaram super bem, mas no segundo tempo deu tudo errado. Iraola ainda tem muito trabalho pela frente.”

The Athletic viu as principais contratações da temporada passada, Alexander Isak e Wirtz, jogarem bem, mas também aponta para o elenco, especialmente o sistema defensivo. “Pelo miolo de zaga e na lateral direita, o elenco é realmente muito enxuto. A maneira como tudo desmoronou diz muito sobre o quanto ainda é necessário. A defesa das bolas paradas também não melhorou muito.”