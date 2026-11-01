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Bart DHanis
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Imprensa alemã vê a mesma coisa em Joey Veerman em teste decisivo contra o Bayern de Munique

Bayern de Munique x Borussia Dortmund
Bayern de Munique
Borussia Dortmund
Bundesliga
Tradição Esportiva
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Joey Veerman recebeu elogios da imprensa alemã por sua atuação no clássico contra o Bayern de Munique, na noite de sábado. O jogador natural de Volendam começou como titular na Allianz Arena.

O Dortmund não começou bem o Der Klassiker. Jobe Bellingham entregou a bola de graça no meio-campo, e Konrad Laimer aproveitou para abrir o placar. O 1 a 0 se manteve até dez minutos após o intervalo. Recém-vencedor da Bola de Ouro, Harry Kane teve a chance de ampliar a vantagem na marca do pênalti, mas sua cobrança acertou a trave.

Instantes depois, o Dortmund puniu um ataque malsucedido do Bayern. Kane perdeu a bola, e o BVB avançou pela esquerda. Carney Chukwuemeka encontrou o artilheiro Serhou Guirassy, que finalizou bem: 1 a 1.

O Dortmund não pôde comemorar o empate por muito tempo. Após um escanteio, a bola passou por Laimer e Kane antes de chegar a Dayot Upamecano, que, de perto, empurrou para o gol vazio: 2 a 1.

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O Bayern continuou pressionando depois do gol, mas não conseguiu marcar o terceiro. Já o Dortmund chegou ao empate. O ex-atacante do PSV Fábio Silva pegou a bola e, girando, finalizou com categoria para fazer o 2 a 2. Assim, o BVB conquistou um ponto na Allianz Arena e segue empatado com o Bayern na Bundesliga.

Após a partida, Veerman foi elogiado pela imprensa alemã. "O holandês atuou como volante, participou bastante do jogo e deu passes bem calculados e no momento certo. Mais uma vez, mostrou boa resistência à pressão. Por essas qualidades, Veerman já se tornou indispensável ao jogo do BVB, embora ainda tenha espaço para melhorar na transição defensiva e na força nos duelos diretos. Isso ficou evidente sobretudo no segundo tempo, quando também perdeu um pouco do domínio com a bola", avaliou o SPOX.

O BILD também elogiou as qualidades de Veerman com a bola nos pés. "Tinha a missão de dar organização e segurança com a bola ao Dortmund pelo meio. Procurou Guirassy repetidas vezes com seus passes e também ajudou na defesa. Foi importante no 2 a 2: seu cruzamento iniciou a jogada do gol, antes de Karetsas ajeitar a bola para Silva."

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