"Impossível ganhar sem boa relação com jogadores", diz Mourinho sobre o United

Ex-técnico do Red Devils teve atritos com Paul Pogba durante a sua passagem pelo Old Trafford

Não é segredo para ninguém que Jose Mourinho teve problemas com Paul Pogba no Manchester United antes da sua demissão em dezembro. No entanto, de acordo com o treinador, ele colocou as necessidades do clube em primeiro lugar durante sua última temporada, e sugeriu que alguns jogadores poderiam ter feito uma escolha semelhante antes de sua saída.

"Não é possível ganhar troféus sem um bom relacionamento com os jogadores. Se você me disser que na temporada passada eu tive alguns problemas... não quero falar sobre isso por razões óbvias. Não vou negar a você que alguns fatores tiveram influência em que o último período não foi bom. É impossível ganhar troféus sem um bom relacionamento com os jogadores.", disse ao beIN Sports.



"O que você precisa às vezes é acelerar algum processo, precisa ser um homem de clube e às vezes para ser isso, você precisa esquecer um pouco de você mesmo. Eu acho que sempre fiz isso, às vezes para o bem das necessidades imediatas do clube e do grupo. Eu me coloco em situações que aos olhos das pessoas de fora não são a melhor posição, mas eu não me arrependo disso porque eu sempre dou tudo pelo clube.", completou.

Mourinho deixou o United depois de duas temporadas e meia, com uma trajetória marcada por críticas ao desempenho do time, polêmicas de relacionamento e ausência de títulos de grande peso, como Premier League e Champions League.