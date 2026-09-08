O Real Madrid praticou seu hobby de aproveitar erros dos goleiros na Liga dos Campeões, sendo a Inter de Milão a vítima mais recente.

Aos 23 minutos da partida entre as duas equipes no estádio Santiago Bernabéu, na noite desta terça-feira, pela primeira rodada da fase de liga da competição continental, o espanhol Josep Martínez, goleiro da Inter de Milão, caiu na armadilha.

O goleiro espanhol tentou driblar Fede Valverde diante do gol, mas o uruguaio o puniu e mandou a bola para as redes, marcando o segundo gol da equipe merengue.

Valverde ampliou a vantagem do Real Madrid na partida (2 a 0) depois de Kylian Mbappé ter marcado o primeiro gol aos 14 minutos.

Segundo estatísticas da rede "Opta", o Real Madrid é o time que mais se beneficiou de erros de goleiros na Liga dos Campeões desde a temporada 2007-2008.

Durante esse período, o Real Madrid marcou 30 gols a partir de erros diretos dos goleiros, ao menos 5 gols a mais do que qualquer outro time.

O Arsenal apareceu na segunda posição da lista, com 25 gols.

Por outro lado, o índice de gols de Valverde evoluiu, já que ele marcou seu quarto gol nas últimas 5 partidas que disputou na Liga dos Campeões, contra apenas 3 gols nos primeiros 75 jogos que disputou na competição continental com a camisa da equipe merengue.