Pesadelo em Anfield na estreia de Pochettino

O primeiro jogo de Mauricio Pochettino à frente do Manchester United rapidamente virou um caos, com a linha defensiva desmoronando nos dez minutos iniciais em Anfield.

A consequência veio rapidamente: o árbitro Sam Barrott mostrou cartão vermelho direto ao defensor francês Yoro. O Liverpool aproveitou imediatamente a vantagem numérica, com Dominik Szoboszlai marcando na cobrança de falta resultante do lance. Pouco depois, Florian Wirtz fez o segundo gol dos donos da casa.

Da cabine de transmissão, Gary Neville ficou atônito com a falta de percepção defensiva demonstrada pela retaguarda do United no confronto de grande importância em Merseyside.

Neville não poupa a dupla de defensores

“Quando vi o nome de De Ligt na escalação, devo admitir que fiquei completamente atônito”, disse Neville à Sky Sports. “E fiquei atônito por causa disto. Se você o tivesse visto em Como quatro semanas atrás, teria percebido que ele estava muito abaixo do necessário, e isso é apenas um lançamento longo básico.”

Ele acrescentou: “O problema começa com ele. Yoro pode se posicionar mais para o lado, mas De Ligt está muito longe da jogada. Então Yoro precisa se deslocar mais, reage tarde e antecipa mal o lance. É uma ação muito desajeitada de Yoro; ele comete muitos erros desse tipo. Dá para argumentar que Isak demora para garantir que Yoro esbarre nele, mas é ingenuidade.”

O ex-capitão do Manchester United prosseguiu com sua análise, destacando como a falta de ritmo de jogo de De Ligt contribuiu para o primeiro gol. “Nós o vimos em Como, e ele ficou um ano afastado”, continuou Neville. “É muito difícil voltar. Colocá-lo em campo em um jogo como este o deixou exposto. O posicionamento de Yoro é ruim, ele precisa estar mais para o lado, você tem que dar cobertura ao seu companheiro. Foi tudo ruim por parte do United. Michael Carrick estará assistindo e dirá: ‘Era com isso que eu tinha que lidar’.”

Keane também faz críticas

As críticas não diminuíram após o apito do intervalo. Neville endureceu sua avaliação dos erros fundamentais cometidos pelas caras contratações do verão. “É uma das piores defesas de um lançamento longo por dois zagueiros que você verá”, acrescentou.

“De Ligt está completamente fora da jogada. Ele esteve afastado, então tenho alguma compreensão. Mas, entre os dois, deixar a bola passar por eles é imperdoável. É chocante. Enquanto o Manchester United tiver defensores desse tipo no time, não terá chance de terminar uma partida sem sofrer gols. É uma questão de entender o básico de como jogar na posição. São os fundamentos. É como se esses caras nunca tivessem recebido treinamento básico para atuar na defesa.”

Roy Keane também demonstrou incredulidade diante da falta de instinto defensivo da dupla durante a partida. “Não importa se você joga com uma linha de quatro ou de cinco defensores: é preciso fazer o básico corretamente”, comentou Keane.

“Fico espantado com isso neste nível. Sei que ele ficou um tempo afastado, mas é uma defesa muito ruim. Ele jamais vai alcançar aquela bola. Se você é defensor, sempre espera o pior. Isak se saiu bem, e, na verdade, acho que ele não vai alcançar a bola. Não há como ele [Yoro] chegar à bola. É uma ação desajeitada do United. Um lançamento direto por cima da defesa, e ele fica em grandes dificuldades. Mas não há como ele chegar à bola. Sei que ele é rápido e ágil, mas é uma defesa muito ruim. Jogadores que não percebem o perigo.”