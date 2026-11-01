Imparável! Kylian Mbappe mantém marca de gols em 100% dos jogos na La Liga após ampliar sequência impressionante contra o Racing Santander

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Kylian Mbappe manteve seu histórico extraordinário no futebol espanhol ao preservar a marca de ter feito gols contra todos os adversários que enfrentou em La Liga. O astro francês voltou a ser o herói do Real Madrid na visita ao Racing Santander na tarde de domingo.

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Mbappe supera mais um adversário espanhol

O ex-atacante do Paris Saint-Germain chegou ao estádio El Sardinero com um objetivo bem definido: manter o retrospecto perfeito de gols contra todos os adversários que já enfrentou em La Liga. Com este último gol, Mbappe preservou a marca de ter balançado as redes contra todos os seus adversários na primeira divisão espanhola, feito que já havia ampliado ao marcar contra Malaga e Elche.

O momento decisivo veio aos 11 minutos, quando Mbappe sofreu um pênalti e assumiu a cobrança, convertendo com precisão absoluta. O Real Madrid então confirmou uma vitória tranquila por 3 a 0 sobre o Racing Santander. Jude Bellingham e Yan Diomande também marcaram e deixaram o resultado fora do alcance do adversário.

Domínio estatístico na capital

Os números de Mbappe desde que chegou ao Real Madrid são impressionantes. Ele já soma 68 gols em apenas 76 partidas pelo clube no campeonato, consolidando sua condição de principal artilheiro do futebol mundial.

O jogador de 27 anos acumula 15 gols em todas as competições nesta temporada, sendo 12 deles no campeonato, e segue imparável na disputa pelo Troféu Pichichi e pela Chuteira de Ouro europeia.

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Em busca de mais um feito histórico antes do Natal

Depois de superar o Racing Santander, o francês já mira o próximo desafio. O Real Madrid enfrenta o Deportivo La Coruna em 20 de dezembro, antes da pausa de inverno, o que dará a Mbappe outra oportunidade de ampliar essa sequência histórica.

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Os gols de Mbappe têm sido uma presença marcante em La Liga nesta temporada. Em 11 partidas, ele passou em branco apenas quatro vezes, contra Espanyol, Real Betis, Atletico Madrid e Villarreal.

Pressão mantida e foco nos próximos jogos

A vitória do Real Madrid hoje foi crucial para manter a pressão sobre o líder Barcelona. O Real Madrid ocupa atualmente a terceira posição em La Liga, com 27 pontos, apenas um atrás do Atletico Madrid, segundo colocado, e três atrás do Barcelona.

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