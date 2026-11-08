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Chicago Fire FC v Orlando City SCGetty Images Sport
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"Imitou sua dança": Griezmann reage com empolgação ao gol de Giuliano Simeone contra o Barcelona

Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
La Liga
G. Simeone
A. Griezmann
Espanha
Argentina
França

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O francês Antoine Griezmann, jogador do Orlando City, reagiu ao gol do seu ex-clube, o Atlético de Madrid, contra o Barcelona, no clássico disputado nesta noite no estádio Metropolitano, pela La Liga.

O Atlético de Madrid abriu o placar diante do Barcelona no confronto realizado no estádio Metropolitano, pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol, depois que Giuliano Simeone conseguiu transformar o forte início dos donos da casa no primeiro gol, aproveitando um passe preciso do argentino Julián Álvarez.

Griezmann, que também já vestiu a camisa do Barcelona no passado, celebrou o gol de Giuliano Simeone, principalmente porque o jogador dos Rojiblancos comemorou o gol executando a famosa dança do francês.

Griezmann publicou no Instagram uma foto da comemoração acompanhada de uma série de emojis e da frase "amo vocês", confirmando assim seu apoio ao time que ele torce nesta noite.

 

 

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