Imam Ashour ou Kessié? Resposta surpreendente traça o futuro do meio-campo do Al-Ittihad

Relatórios da imprensa revelaram detalhes sobre o futuro do Al-Ittihad na nova temporada, especialmente no meio-campo, após seu nome ser associado à contratação de diversos jogadores.

O nome do Al-Ittihad foi vinculado à contratação de vários jogadores durante a atual janela de transferências de verão, sendo os mais notáveis o egípcio Imam Ashour, estrela do Al-Ahly do Egito, além do marfinense Franck Kessié, ex-jogador do Al-Ahli da Arábia Saudita.

Turki Al-Shadid, apresentador do canal saudita "Thmanyah", revelou uma surpresa estrondosa ao confirmar o desejo do Al-Ittihad de contratar Kessié e Imam Ashour juntos durante a atual janela de transferências de verão.

Al-Shadid disse: "A prioridade do Al-Ittihad é a contratação de (Franck) Kessié, ex-jogador do Al-Ahli, e também tem o desejo de contar com o internacional egípcio Imam Ashour".

E explicou: "Hoje o Al-Ahly do Egito emitiu um comunicado no qual anunciou a recusa em vender Imam Ashour ao Konyaspor por 4,5 milhões de dólares, mas o problema não estava no valor, e sim no desejo do clube turco de pagá-lo em 3 anos".

E concluiu: "Nossas fontes confirmam que o Al-Ittihad entrou em contato com Adam Watani, agente de Imam Ashour, para estudar a possibilidade de contar com o jogador durante o período atual".

Isso ocorre apesar de o Al-Ittihad já ter contratado meio-campistas durante a atual janela de transferências de verão, sendo eles o senegalês Dion Lopy, vindo do Almería, e Rakan Al-Kaabi, vindo do Al-Feiha.

Vale lembrar que "O Decano" perdeu seu meio-campista brasileiro Fabinho após sua saída ao fim da temporada passada, além das longas lesões que afetam o malinês Mamadou Doumbia e Hamed Al-Ghamdi.