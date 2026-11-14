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O meio-campista da Inglaterra Declan Rice declarou apoio ao capitão Harry Kane na disputa pela Bola de Ouro e afirmou que o atacante merece mais o prêmio do que o fenômeno espanhol Lamine Yamal. Antes do confronto decisivo da Inglaterra com a Espanha pela Liga das Nações, o jogador do Arsenal elogiou a fase goleadora sem precedentes de Kane e sua humildade como profissional.

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Rice apoia Kane na busca por glória individual

Getty Images

Enquanto a Inglaterra se prepara para um confronto decisivo contra a Espanha pela Liga das Nações da Uefa, no Metropolitano, Declan Rice não evitou as inevitáveis comparações entre os maiores talentos do mundo. Para Rice, a Bola de Ouro pertence ao capitão da seleção inglesa. O meio-campista apontou os números impressionantes e a influência de Kane em campo como os principais motivos para considerá-lo o melhor do mundo, mesmo com Yamal, de 19 anos, continuando a encantar torcedores ao redor do planeta.

“Acho que, no caso do Harry, para mim e para todos, ele merecia a Bola de Ouro. Pelo desempenho, pelos gols que marcou e não só pelos gols, mas pela forma como jogou... Na Espanha, obviamente vão dizer Lamine. Em algum momento ele vai ganhar, mas acho que Harry é um vencedor justo”, disse Rice à imprensa em uma entrevista coletiva. Ele também falou sobre a personalidade do atacante: “É incrível, a Bola de Ouro... imagine como todos nós estávamos no restaurante. Ele é muito humilde. Nem parecia que tinha ganhado a Bola de Ouro, porque quase não fala sobre isso. Ele é uma lenda do futebol inglês, temos muita sorte.”

Preocupações com o racismo e o ambiente no estádio

Além do debate individual, Rice abordou o clima em torno dos jogos internacionais na Espanha: “Já passei por isso antes. Lembro que, uma vez, na Bulgária, o protocolo foi acionado. Saímos de campo. O técnico não nos disse nada a respeito, mas suponho que vá comentar. Não espero nada parecido amanhã. Este é um estádio fantástico. Os jogadores nos respeitam muito e não esperamos nenhum incidente desse tipo amanhã.”

Rice disse esperar que as atenções permaneçam voltadas para o jogo: “Não, isso não me preocupa. No momento em que estamos, em 2026, isso está totalmente erradicado do futebol. Temos um protocolo e, se acontecesse, sabemos o que faríamos como equipe. Nem quero pensar na possibilidade de um cântico racista contra um dos nossos jogadores ou contra um dos espanhóis. Vai ser uma partida fantástica. Descarto qualquer coisa desse tipo.”

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O grande teste contra os campeões europeus

Getty Images

A Inglaterra viaja a Madri sabendo que só a vitória será suficiente para ultrapassar a Espanha e garantir a liderança de seu grupo na Liga das Nações. “Quando você enfrenta um dos melhores do mundo, como Yamal, é muito especial. Você sempre quer jogar contra os melhores, mas não devemos nos concentrar apenas em Lamine. Eles têm outros jogadores muito bons. Se nos concentrarmos só em Lamine, não será o certo. Sabemos como ele é bom. Enfrentá-lo será uma prova de fogo”, admitiu Rice.

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Ao falar sobre a importância do confronto, ele concluiu: “Acho que são duas das melhores seleções do mundo, com certeza. Se olharmos para as duas equipes, no papel estamos entre as melhores, mas não podemos esquecer França, Holanda, Alemanha e outras. Será um espetáculo que os torcedores vão adorar.”