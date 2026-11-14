O meio-campista da Inglaterra Declan Rice declarou apoio ao capitão Harry Kane na disputa pela Bola de Ouro e afirmou que o atacante merece mais o prêmio do que o fenômeno espanhol Lamine Yamal. Antes do confronto decisivo da Inglaterra com a Espanha pela Liga das Nações, o jogador do Arsenal elogiou a fase goleadora sem precedentes de Kane e sua humildade como profissional.
Rice apoia Kane na busca por glória individual
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Enquanto a Inglaterra se prepara para um confronto decisivo contra a Espanha pela Liga das Nações da Uefa, no Metropolitano, Declan Rice não evitou as inevitáveis comparações entre os maiores talentos do mundo. Para Rice, a Bola de Ouro pertence ao capitão da seleção inglesa. O meio-campista apontou os números impressionantes e a influência de Kane em campo como os principais motivos para considerá-lo o melhor do mundo, mesmo com Yamal, de 19 anos, continuando a encantar torcedores ao redor do planeta.
“Acho que, no caso do Harry, para mim e para todos, ele merecia a Bola de Ouro. Pelo desempenho, pelos gols que marcou e não só pelos gols, mas pela forma como jogou... Na Espanha, obviamente vão dizer Lamine. Em algum momento ele vai ganhar, mas acho que Harry é um vencedor justo”, disse Rice à imprensa em uma entrevista coletiva. Ele também falou sobre a personalidade do atacante: “É incrível, a Bola de Ouro... imagine como todos nós estávamos no restaurante. Ele é muito humilde. Nem parecia que tinha ganhado a Bola de Ouro, porque quase não fala sobre isso. Ele é uma lenda do futebol inglês, temos muita sorte.”
Preocupações com o racismo e o ambiente no estádio
Além do debate individual, Rice abordou o clima em torno dos jogos internacionais na Espanha: “Já passei por isso antes. Lembro que, uma vez, na Bulgária, o protocolo foi acionado. Saímos de campo. O técnico não nos disse nada a respeito, mas suponho que vá comentar. Não espero nada parecido amanhã. Este é um estádio fantástico. Os jogadores nos respeitam muito e não esperamos nenhum incidente desse tipo amanhã.”
Rice disse esperar que as atenções permaneçam voltadas para o jogo: “Não, isso não me preocupa. No momento em que estamos, em 2026, isso está totalmente erradicado do futebol. Temos um protocolo e, se acontecesse, sabemos o que faríamos como equipe. Nem quero pensar na possibilidade de um cântico racista contra um dos nossos jogadores ou contra um dos espanhóis. Vai ser uma partida fantástica. Descarto qualquer coisa desse tipo.”
O grande teste contra os campeões europeus
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A Inglaterra viaja a Madri sabendo que só a vitória será suficiente para ultrapassar a Espanha e garantir a liderança de seu grupo na Liga das Nações. “Quando você enfrenta um dos melhores do mundo, como Yamal, é muito especial. Você sempre quer jogar contra os melhores, mas não devemos nos concentrar apenas em Lamine. Eles têm outros jogadores muito bons. Se nos concentrarmos só em Lamine, não será o certo. Sabemos como ele é bom. Enfrentá-lo será uma prova de fogo”, admitiu Rice.
Ao falar sobre a importância do confronto, ele concluiu: “Acho que são duas das melhores seleções do mundo, com certeza. Se olharmos para as duas equipes, no papel estamos entre as melhores, mas não podemos esquecer França, Holanda, Alemanha e outras. Será um espetáculo que os torcedores vão adorar.”
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Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.
Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.
Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.
Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.
Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.
Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:
“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”
“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”
“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”