Imagens vêm à tona: Memphis Depay reserva um tempo para um hobby especial durante a Copa do Mundo

A seleção holandesa já está há algum tempo nos Estados Unidos para a Copa do Mundo. É claro que os jogadores estão ocupados com os treinos, mas um vídeo de Memphis Depay que surgiu na internet mostra que eles também têm bastante tempo livre.

O atacante de 32 anos é, na verdade, um grande fã de Pokémon. Por isso, recentemente ele visitou uma loja em Lenexa, nos arredores de Kansas City.

Lá, ele abriu vários pacotes de cartas de Pokémon, junto com alguns funcionários da loja. Memphis também conta que, desde criança, já era um grande fã de Pokémon e colecionava cartas.

O holandês tem até uma tatuagem de um Pokémon no braço, como ele mesmo conta: Jigglypuff. No final de um dos vídeos postados pela loja, percebe-se que, em um dos pacotes que Memphis abre, está a prestigiosa carta de Gengar. Isso provoca uma explosão de alegria no jogador de futebol e nos funcionários da loja.

Com a seleção holandesa, Memphis joga na madrugada de quinta para sexta-feira, às 01h, horário da Holanda, contra a Tunísia. A partida será disputada em Kansas City.

Se a Holanda vencer, há grandes chances de terminar como líder do grupo e enfrentar o Marrocos na próxima fase. No entanto, o segundo ou até mesmo o terceiro lugar no grupo também não está fora de questão.

Memphis não começou totalmente em forma nesta Copa do Mundo e, em parte por isso, ainda não foi titular. No entanto, ele entrou como reserva contra o Japão (empate em 2 a 2) e a Suécia (vitória por 5 a 1).