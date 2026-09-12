O duelo entre VV IJsselmeervogels e GVVV na Tweede Divisie foi definitivamente interrompido na tarde de sábado com o placar em 0 a 2. Isso aconteceu depois que Quiermo Dumay, jogador do IJsselmeervogels, levou um golpe no rosto no intervalo.

Naquele momento, o placar estava em 0 a 2 para o GVVV. Os dois clubes foram para os vestiários, e então as coisas deram errado. Dumay levou um golpe no rosto ao entrar no túnel dos jogadores, informa a RTV Utrecht. Ainda não está claro quem desferiu o golpe, mas nas fotos dá para ver que o dano é grande: o rosto de Dumay está ensanguentado e ele perdeu alguns dentes.

Neste verão, Dumay se transferiu do GVVV para o IJsselmeervogels. Portanto, ele enfrentou seu antigo clube. Após o incidente, o IJsselmeervogels decidiu não querer continuar jogando e registrar queixa.

Hans Schinkel, presidente do GVVV, viu que os ânimos já se exaltavam com frequência durante a partida. “Eu vi a foto, e então a primeira coisa que você pensa é: o que aconteceu? Você quer saber o que aconteceu”, disse ele à RTV Utrecht.

“Vamos ouvir isso daqui a pouco. Acho que neste momento há uma investigação em andamento. Inclusive, já foi registrada uma queixa. Mas eu não sei o que aconteceu, então não posso dar um julgamento sobre isso.”

“Não acho que tenha sido um jogador do IJsselmeervogels que desferiu o golpe. Mas, claro, você nunca sabe qual foi o motivo. Mas, aconteça o que acontecer: isso nunca tem justificativa. Vamos deixar isso bem claro.”

“Isso pode muito bem ter consequências para o GVVV. Mas prefiro deixar isso nas mãos da KNVB. Não sou especialista nisso”, concluiu Schinkel.