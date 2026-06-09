Imagens parecem revelar o estado físico do goleiro da seleção holandesa, Verbruggen

Bart Verbruggen desceu normalmente do ônibus da seleção holandesa na terça-feira, conforme mostram as imagens da ESPN. O goleiro saiu de campo lesionado na partida de segunda-feira contra o Uzbequistão (2 a 1), mas parece não ter sofrido nenhuma lesão grave no amistoso disputado em Nova York.

Verbruggen não dá a impressão de estar sentindo muitos incômodos devido a uma possível lesão. O goleiro da seleção holandesa desce do ônibus em Kansas City com bastante ânimo e, em seguida, pega suas coisas para se dirigir ao hotel.

O técnico Ronald Koeman não pôde dar esclarecimentos sobre a natureza da lesão de Verbruggen logo após o término do difícil confronto contra o Uzbequistão. De qualquer forma, esta semana deve ficar mais claro se ele poderá jogar no domingo contra o Japão.

Verbruggen sofreu uma lesão após o intervalo, mas conseguiu continuar jogando inicialmente. No entanto, a dor era muito forte, e Koeman decidiu colocar Mark Flekken em campo na fase final da partida.

O goleiro do Brighton & Hove Albion ainda não se pronunciou sobre as queixas físicas. Se de fato não for nada grave, ele estará no gol no domingo contra o Japão, no Dallas Stadium, em Arlington.

Caso as queixas persistam, Koeman poderá decidir de última hora convocar um substituto. Justin Bijlow, que havia sido descartado, poderia então ser uma opção para a seleção holandesa.

Aliás, o treino programado da Seleção Holandesa na terça-feira foi cancelado por Koeman. Jeroen Kapteijns, do De Telegraaf, suspeita que o tempo desfavorável, possivelmente o calor, seja o motivo do cancelamento do treino.