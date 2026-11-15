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Um gol marcado em RKC Waalwijk x FC Den Bosch está repercutindo no mundo inteiro. Para Hans Kraay junior, o gol de Yoram van der Veen foi um dos mais bonitos da história da Keuken Kampioen Divisie.

No duelo entre as equipes de Brabante, o RKC, dono da casa, dominou o Den Bosch. Com apenas dez minutos, abriu o placar.

No segundo tempo, a equipe de Waalwijk ampliou a vantagem. Foi sobretudo o gol do 3 a 0, aos 74 minutos, que deu o que falar após a partida.

Faissal Al Mazyani fez um lançamento longo para Van der Veen, que dominou a bola no ar, deu mais um toque para mantê-la suspensa e finalizou de voleio, superando o goleiro Pepijn van der Merbel.

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Depois da partida, Kraay junior se mostrou extasiado no estúdio da ESPN. "Isso é... Oh, oh, oh. Isso é fantástico. A bola percorre 40 metros. Ele simplesmente decide dar mais um toque para mantê-la no ar."

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"É um dos gols mais bonitos que já vi na Keuken Kampioen Divisie. Ele me lembra um pouco Dennis Bergkamp", continuou.

"Essa técnica é... Isso não pode ser coincidência. Eu poderia ficar olhando para esse lance a noite inteira", concluiu o comentarista da ESPN.

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O RKC acabou vencendo o Den Bosch por 4 a 0. Com o resultado, ultrapassou na tabela o adversário direto da noite de sábado.

O RKC agora ocupa a nona posição na Keuken Kampioen Divisie. O Den Bosch fica em décimo lugar.