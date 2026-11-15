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Um gol marcado em RKC Waalwijk x FC Den Bosch está rodando o mundo. Segundo Hans Kraay junior, o gol de Yoram van der Veen foi um dos mais bonitos da história da Keuken Kampioen Divisie.

No confronto entre as equipes de Brabante, o RKC dominou o Den Bosch. O time da casa abriu o placar após apenas dez minutos.

No segundo tempo, a equipe de Waalwijk ampliou a vantagem. Foi sobretudo o gol do 3 a 0, aos 74 minutos, que deu o que falar após a partida.

Faissal Al Mazyani fez um belo lançamento longo para Van der Veen, que dominou a bola no ar, deu mais um toque sem deixá-la cair e finalizou de primeira, superando o goleiro Pepijn van der Merbel.

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Depois da partida, Kraay junior se mostrou maravilhado no estúdio da ESPN. "Isso é... Nossa, nossa, nossa. É fantástico. A bola percorre 40 metros. Ele simplesmente decide dar mais um toque sem deixá-la cair."

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"É um dos gols mais bonitos que já vi na Keuken Kampioen Divisie. Ele me lembra um pouco Dennis Bergkamp", continuou.

"Essa técnica é... Não pode ser coincidência. Eu poderia ficar vendo isso a noite inteira", concluiu o comentarista da ESPN.

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O RKC acabou vencendo o Den Bosch por 4 a 0. Com isso, ultrapassou na classificação o adversário direto da noite de sábado.

O RKC agora ocupa a nona posição na Keuken Kampioen Divisie. O Den Bosch fica em décimo.