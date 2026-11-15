Um gol marcado em RKC Waalwijk x FC Den Bosch está rodando o mundo. Segundo Hans Kraay junior, o gol de Yoram van der Veen foi um dos mais bonitos da história da Keuken Kampioen Divisie.
No duelo entre equipes de Brabante, o RKC dominou completamente o Den Bosch. O time da casa abriu o placar após apenas dez minutos.
No segundo tempo, a equipe de Waalwijk ampliou a vantagem. Foi especialmente o gol do 3 a 0, aos 74 minutos, que deu o que falar após a partida.
Faissal Al Mazyani fez um belo lançamento longo para Van der Veen, que dominou a bola no ar, deu mais um toque sem deixá-la cair e finalizou de voleio, superando o goleiro Pepijn van der Merbel.
Após a partida, Kraay junior se mostrou encantado no estúdio da ESPN. "Isso é... Oh, oh, oh. Isso é fantástico. A bola percorre 40 metros. Ele simplesmente decide dar mais um toque para mantê-la no ar."
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"Esse é um dos gols mais bonitos que já vi na Keuken Kampioen Divisie. Ele me lembra um pouco Dennis Bergkamp", continuou.
"Essa técnica é... Isso não pode ser por acaso. Eu poderia ficar assistindo a esse lance a noite toda", concluiu o comentarista da ESPN.
O RKC acabou vencendo o Den Bosch por 4 a 0. Com o resultado, ultrapassou na classificação o adversário direto da noite de sábado.
O RKC agora ocupa a nona posição na Keuken Kampioen Divisie. O Den Bosch fica em décimo.