Imagens da ESPN mostram um caos bizarro durante o jogo entre Ajax e FC Utrecht: “Afinal, não somos amadores, somos?”

Antes da disputa de pênaltis na partida entre Ajax e FC Utrecht (1 a 1, 4 a 3 nos pênaltis), Davy Klaassen, Nick Viergever, Wout Weghorst e Allard Lindhout tiveram uma discussão notável. O capitão do Ajax estava visivelmente irritado com o desenrolar dos acontecimentos em torno do sorteio.

Segundo o comentarista da ESPN Mark van Rijswijk, havia sido decidido previamente que os pênaltis seriam cobrados no lado da torcida do FC Utrecht. Isso se deveu a razões de segurança. Klaassen e Weghorst demonstraram seu descontentamento de forma muito clara.

Klaassen discutiu com o árbitro Lindhout, Viergever e Weghorst. Ele se afastou, gesticulou enfaticamente e deixou claro com palavras que achava a decisão incompreensível. “Cara, o que estamos fazendo?”, questionou Viergever.

Weghorst também se manifestou. “No sorteio, você simplesmente escolhe um lado e a bola.” O atacante claramente não estava a par da decisão tomada anteriormente.

Lindhout explicou então a Klaassen por que a escolha já havia sido feita. O capitão do Ajax dirigiu-se então a Viergever. “Mas isso é injusto, não é? O que isso significa?” O capitão do FC Utrecht também parecia não saber exatamente o que estava acontecendo com os jogadores.

“Afinal, não somos amadores?”, disse Klaassen furioso. “Nick, é fácil para você falar.” Viergever perguntou então qual era o plano agora. “Não faço ideia, mas o que isso significa?”, reagiu Klaassen.

Ao fundo, Weghorst continuava reclamando com os árbitros da KNVB. Ele achava que ainda deveria haver um sorteio. No fim, os pênaltis foram cobrados do lado previamente combinado. Isso não prejudicou o Ajax: os amsterdenses venceram a disputa de pênaltis após erros de Sébastian Haller e Souffian El Karouani.