Imagens chocantes: Martínez dá um soco no rosto de Brian Brobbey; o VAR não toma nenhuma medida

Surgiram imagens muito interessantes da partida entre o Manchester United e o Sunderland. Lisandro Martínez dá um soco em Brian Brobbey dentro da área, mas não sofre nenhuma consequência por isso.

Após um confronto entre os dois ex-companheiros de equipe, Brobbey se soltou e recebeu a bola em profundidade. Nesse momento, Martínez dá um soco no atacante do Sunderland, que caiu no chão.

A jogada nem sequer foi analisada pelo VAR, e assim Martínez pôde simplesmente permanecer em campo. O argentino recebeu no mês passado uma suspensão de três partidas por ter puxado os cabelos de Dominic Calvert-Lewin.

Brobbey e Martínez já se conhecem desde a época em que jogaram juntos no Ajax. Eles disputaram 23 partidas juntos em Amsterdã. Nas temporadas 2020/21 e 2021/22, conquistaram juntos o título do campeonato holandês.

A partida entre Manchester United e Sunderland terminou em um empate sem gols. Senne Lammens foi o destaque dos Red Devils, com várias defesas importantes.