Imagens chamativas do novo documentário A Beautiful Obsession dão uma visão especial dos últimos meses de Pep Guardiola no Manchester City. Durante uma forte bronca no intervalo de uma partida, o espanhol se dirige enfaticamente a Tijjani Reijnders diante de todo o elenco, e o jogador acaba sendo bastante humilhado.

As imagens são da última temporada, quando Guardiola estava em seu décimo e último ano como técnico do Manchester City. No vestiário, o treinador, que desde então deixou o clube, tenta deixar claro a seus jogadores que não quer ver uma repetição da temporada decepcionante anterior.

"A grande pergunta para todos os jogadores do Manchester City que também estavam aqui na última temporada é: vocês querem jogar outra vez uma temporada assim? Vocês querem acreditar na temporada que tivemos então?", inicia Guardiola em sua tirada. Em seguida, ele volta sua atenção para Reijnders, que havia chegado a Manchester no verão de 2025, vindo do Milan.

"Você quer jogar outra vez uma temporada como sua última temporada naquele maldito Milan, em que vocês não se classificaram para a Europa? Você quer isso? Quer passar por isso de novo?", dispara Guardiola ao internacional da seleção holandesa, enquanto seus companheiros observam. "Lembre-se se você quer viver a nossa última temporada novamente."

E Guardiola não para por aí e encerra sua mensagem com a intensidade característica. "Se você não quer isso, então vai ter que agir. Caso contrário, vocês não vão vencer, meus amigos", diz a seus jogadores.

Não foi a única vez que Guardiola e Reijnders renderam imagens chamativas juntos na última temporada. Depois da vitória do City por 2 a 1 sobre o Southampton na FA Cup, Guardiola correu em abril na direção do holandês, que acabara de ser substituído, e o abraçou efusivamente.

Na época, Reijnders quase não quis falar à Sky Sports sobre a conversa. "Isso é algo entre nós", disse o meio-campista, mas Guardiola depois explicou à BBC o que havia dito a ele: "Eu disse que queria matá-lo, porque ele jogou tão bem. Tijjani também é um jogador que não vinha atuando muito ultimamente, mas teve uma atuação excelente."

Agora, tanto Guardiola quanto Reijnders já deixaram Manchester. Guardiola se despediu do City no último verão, depois de dez temporadas e vinte títulos, enquanto Reijnders foi vendido em 19 de agosto por supostos 61 milhões de euros ao saudita Al-Qadsiah.







