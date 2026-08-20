Chamaram a atenção nesta quinta-feira imagens de Lutsharel Geertruida após seus exames médicos no PSV. O defensor é abordado em seu carro estacionado para autografar algumas camisas do Feyenoord, enquanto sua iminente transferência para Eindhoven é especialmente sensível em Roterdã.

As imagens são da página de fãs PSVUniverse no Instagram. Nelas, é possível ver Geertruida caminhando em direção ao carro ao lado de Mart van den Heuvel, responsável por acompanhar os jogadores no PSV, após concluir seus exames médicos.

Ao chegar ao carro, o internacional da seleção da Holanda é confrontado com algumas camisas do Feyenoord. Geertruida recebe o pedido para colocar sua assinatura nas camisas, algo que o nascido em Roterdã aparentemente não vê como problema.

A possível ida de Geertruida para Eindhoven já agita bastante os ânimos em Roterdã há dias. O ex-jogador do Feyenoord cresceu em Rotterdam-Zuid, começou no Overmaas e era visto por parte da torcida como um declarado "filho de Rotterdam-Zuid".

Principalmente o Rotterdam Radicals criticou duramente Geertruida por causa de sua escolha pelo PSV. O grupo de torcedores fanáticos escreveu, entre outras coisas, que sua origem e seu passado no Feyenoord tornam a ida para Eindhoven difícil de engolir para muitos torcedores.

Outros torcedores do Feyenoord também manifestaram sua insatisfação nas redes sociais com a transferência que se aproxima. Termos como "traição" foram usados, e a possível mudança chegou até a ser comparada à muito comentada transferência de Steven Berghuis do Feyenoord para o Ajax.

Enquanto isso, a transferência de Geertruida para o PSV ainda não foi oficialmente concluída. O defensor de 26 anos passou com sucesso por seus exames médicos em Eindhoven, mas o PSV ainda aguarda o acordo definitivo do RB Leipzig para concluir totalmente o negócio.

PSV e Leipzig já haviam chegado anteriormente a um acordo em linhas gerais sobre um empréstimo de uma temporada com opção de compra.







