Imagens bizarras: Vaessen faz um gesto antidesportivo em relação a Godts

Ainda antes do pontapé inicial da partida da repescagem entre o Ajax e o FC Groningen, Etienne Vaessen chamou a atenção com um gesto marcante. Durante o tradicional aperto de mãos, o goleiro do Groningen ignorou ostensivamente Mika Godts, embora tenha cumprimentado normalmente os demais jogadores do Ajax.

Antes da partida, o Ajax se posicionou para dar as boas-vindas aos jogadores do FC Groningen. Vaessen passou pela fila e apertou a mão de praticamente todos os jogadores do Ajax, mas passou por Godts sem qualquer contato. O atacante belga parecia ainda estender a mão, mas o goleiro nem sequer olhou para ele.

A ação parece ter origem em tensões anteriores entre os dois jogadores. Durante a partida acirrada entre o Ajax e o FC Groningen no início desta temporada, Vaessen e Godts já haviam entrado em confronto. Como aquele jogo foi disputado sem público, os comentários vindos do campo eram claramente audíveis na transmissão televisiva.

Durante uma interrupção, houve uma discussão em que Vaessen gritou: “Sua mãe!”. Godts reagiu visivelmente irritado e pareceu repreender Vaessen por seu comportamento. “O que foi, minha mãe? Todo mundo está ouvindo isso, garoto. Muito esperto.” Mais tarde na partida, surgiu o termo “belga nojento e fedorento”, que muitos telespectadores associaram a Godts, na época o único jogador belga do Ajax em campo.

Além disso, Vaessen já tem um histórico conturbado em partidas contra o Ajax. Após o confronto da última temporada, que terminou em 2 a 2, ele se envolveu em uma briga na qual desferiu vários golpes. O goleiro foi suspenso por isso e, após o jogo, recebeu ameaças graves.

Também durante o confronto de quinta-feira nas eliminatórias, Vaessen não caiu nas graças da torcida de Amsterdã. Logo após o intervalo, ele reagiu aos gritos e vaias vindos das arquibancadas aplaudindo cinicamente e olhando com um sorriso para a torcida fanática do Ajax.