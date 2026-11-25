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O astro Raheem Sterling, ex-jogador da seleção inglesa, enfrentou uma nova crise fora dos gramados ao comparecer diante da Justiça inglesa por um episódio de direção imprudente com seu Lamborghini, em um caso cujos detalhes não se limitaram a infrações de trânsito e com acusações que quase colocaram o ex-astro do futebol inglês atrás das grades.

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O Tribunal de Magistrados de Basingstoke condenou, na quarta-feira, 25 de novembro de 2026, o jogador de 31 anos a 12 meses de prisão, com a pena suspensa por 18 meses, depois que ele admitiu direção perigosa e a posse de seis cilindros de óxido nitroso (gás hilariante) para inalação ilegal, além de ter se recusado a fornecer uma amostra à polícia. O tribunal também determinou que ele cumpra 100 horas de serviço comunitário e cassou sua carteira de motorista por dois anos, segundo o jornal The Guardian.

O episódio aconteceu à 1h30 da madrugada do dia 28 de maio passado, quando Sterling foi visto do lado de fora de uma unidade do McDonald's na região de Hayes, dirigindo seu Lamborghini Urus preto e inalando óxido nitroso de um grande balão rosa. O jogador voltou a dirigir às 7h45 da manhã, apesar de não ter dormido a noite inteira.

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A polícia recebeu denúncias sobre sua direção perigosa nas rodovias M25, M40 e M3, depois que motoristas o viram trocando de faixa repetidamente, e uma testemunha relatou tê-lo visto inalando o gás de um balão branco enquanto dirigia. Outra motorista disse ter ficado com medo de que ele acabasse causando a morte de alguém na estrada.

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Às 7h49 da manhã, uma testemunha acionou a polícia, que recebeu outra denúncia às 8h45 sobre sua direção imprudente na M3. As imagens das câmeras de monitoramento mostraram o carro trocando de faixa antes de bater na mureta central da A327 e sofrer danos graves, que o deixaram sem condições de rodar. Ninguém se feriu no acidente, e Sterling foi preso por volta das 9h15.

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O jogador passou por testes preliminares de detecção de álcool e drogas, e os resultados para álcool, cannabis e cocaína deram negativo, mas ele foi reprovado no teste que avalia a capacidade de dirigir: a polícia pediu que fechasse os olhos e estimasse a passagem de 30 segundos, mas ele marcou 52 segundos. Ele também se recusou a fornecer uma amostra de sangue e pediu para consultar um advogado antes.

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A juíza Kirsty Ullman considerou que as infrações atingiram um grau elevado de gravidade e expuseram os usuários das rodovias ao risco de ferimentos graves, mas levou em conta a confissão de culpa e a ausência de condenações anteriores, além da reputação do jogador e de suas ações beneficentes.

O tribunal também mencionou a condecoração da Ordem do Império Britânico que ele recebeu em 2021 por sua contribuição na luta contra o racismo, e a iniciativa de buscar tratamento contra a dependência, depois de passar 12 dias na clínica Banbury Lodge em junho passado.

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Seu advogado, Jason Bartfield, afirmou que o episódio foi extremamente lamentável e prejudicou a reputação de seu cliente, que vivia um período difícil depois de ter treinado sozinho durante os seis meses anteriores ao acidente, após o fim de seu empréstimo ao Arsenal e de ter ficado fora dos planos do Chelsea.

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No aspecto esportivo, Sterling foi emprestado ao Arsenal na temporada 2024-2025 e depois se transferiu para o Feyenoord em fevereiro de 2026, saindo ao fim da temporada após disputar oito partidas pelo Campeonato Holandês. Ele soma 82 jogos pela seleção da Inglaterra, com 20 gols marcados, e conquistou quatro títulos do Campeonato Inglês com o Manchester City.

Vale lembrar que, caso Raheem Sterling cometa qualquer novo crime durante o período de 18 meses, o tribunal poderá decidir aplicar a pena de 12 meses de prisão, de acordo com as circunstâncias e as normas legais.

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