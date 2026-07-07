Imagem rara... Infantino hasteia a bandeira do Egito após a polêmica eliminação da Copa do Mundo!

O suíço Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol, chamou a atenção com uma imagem marcante, após a eliminação da seleção egípcia da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.

A seleção egípcia foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, após a derrota para a Argentina por 2 a 3, na terça-feira, no estádio de Atlanta, depois de ter estado à frente no placar por 2 a 0.

Pouco tempo depois da partida, Infantino apareceu nas arquibancadas do estádio BC Place, na cidade canadense de Vancouver, para assistir ao último jogo das oitavas de final da Copa do Mundo, entre as seleções da Suíça e da Colômbia.

A aparição de Infantino não foi comum, já que ele empunhou a bandeira do Egito e tirou várias fotos comemorativas com ela, um fato raro de se ver em campos de futebol.

Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, havia lançado um forte ataque contra a Federação Internacional de Futebol (FIFA), alegando que os “Faraós” foram deliberadamente eliminados por erros de arbitragem, a fim de manter o astro argentino Lionel Messi na competição, por motivos comerciais.

Vale lembrar que a seleção da Suíça conseguiu se classificar para as quartas de final da Copa do Mundo, após vencer a Colômbia nos pênaltis, já que o jogo terminou empatado em 0 a 0 ao final do tempo regulamentar e da prorrogação, marcando assim um confronto com a Argentina na madrugada do próximo domingo.