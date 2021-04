Iluminação do Morumbi: presidente do São Paulo cita "escuridão" atrás dos gols e estuda solução

Julio Casares reconhece falta de luz nas arquibancadas e diz que assunto está com departamento de infraestrutura do clube

O presidente do São Paulo, Julio Casares, disse que o clube estuda uma saída para melhorar a iluminação das arquibancadas localizadas atrás dos gols do estádio do Morumbi.

"Esse foi objeto de uma conversa com o nosso diretor de infraesturura e estamos procurando uma solução. A iluminação veio através de uma dinâmica melhorada na Copa América, mas realmente deixa principalmente atrás dos gols nas arquibancadas uma escuridão. Precisamos ter uma solução para isso e a nossa engenharia está desenvolvendo um estudo para melhorar essa situação dos nossos torcedores", disse o presidente, em entrevista exclusiva a Goal.Desde a realização da Copa América de 2019, na qual o Morumbi sediou a abertura do evento no Brasil, o sistema de iluminação do estádio teve sua capacidade triplicada. No entanto, após a mudança, os setores atrás dos gols ficaram escuros.

O estádio voltará a receber um jogo do São Paulo neste sábado, quando o time de Hernán Crespo receberá o São Caetano, às 20h, pelo Paulistão.