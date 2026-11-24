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Horas antes de a Corte Arbitral do Esporte anunciar a aguardada decisão sobre a polêmica da final da Copa Africana de Nações de 2025, Hafid Derradji, narrador argelino dos canais “beIN Sports”, enviou uma mensagem sobre a natureza do veredicto esperado. Ele alertou contra a crença de que a decisão virá necessariamente de acordo com as expectativas ou os desejos dos torcedores e afirmou que a Justiça não se submete às emoções nem à pressão de campanhas midiáticas.

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Derradji escreveu em sua página no “Twitter”: “Está iludido quem acredita que a decisão do CAS vai chocar a opinião pública ou contrariar o que se espera. As sentenças não se baseiam em emoções nem em campanhas de pressão midiática, e sim em provas, regulamentos e leis. Há uma grande diferença entre o que alguns desejam e o que a Justiça esportiva decide”.

O comentário do narrador argelino dá continuidade às suas posições sobre a polêmica em torno do caso, depois de ele ter levantado questionamentos sobre a origem das informações em que o lado marroquino se baseou para denunciar um suposto telefonema entre Abdoulaye Fall, presidente da Federação Senegalesa de Futebol, e um dos membros do painel de três árbitros encarregado de analisar a disputa, horas antes do anúncio da sentença final.

A emissora francesa ”RMC Sport” havia revelado que o assessor jurídico da Real Federação Marroquina de Futebol enviou uma carta à Corte Arbitral do Esporte, informando sobre um episódio que teria ocorrido no domingo, relacionado a um contato telefônico entre Abdoulaye Fall e o advogado alemão, um dos três árbitros encarregados de julgar o caso. O lado marroquino se reservou o direito de tomar medidas legais.

Derradji se deteve na forma como as informações sobre o suposto telefonema chegaram ao lado marroquino, questionando se um terceiro havia relatado o episódio, se se tratava de um vazamento de dentro do círculo do caso ou se a federação marroquina obteve as informações de outra fonte. Ele considerou esses questionamentos legítimos, diante da necessidade de que o painel de arbitragem atue com independência, sigilo e imparcialidade.

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O caso ficou ainda mais complicado depois que Vanessa Tracy, chefe do departamento de comunicação e mídia da Corte Arbitral do Esporte, negou que a corte tenha recebido qualquer recurso oficial da federação marroquina relacionado ao suposto telefonema, segundo a jornalista Malang Sané. Por outro lado, a federação senegalesa rejeitou as acusações, e seu secretário-geral, Abdoulaye Seydou Sow, classificou a história do recurso como “fictícia”, garantindo que Abdoulaye Fall não conhece os árbitros envolvidos no caso e não compareceu à audiência realizada em 8 de outubro.