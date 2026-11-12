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Ilkay Gundogan estaria despertando grande interesse do Başakşehir após perder espaço no Galatasaray. O ex-meio-campista do Manchester City tem jogado muito pouco nesta temporada, alimentando fortes rumores de uma transferência polêmica para outro clube de Istambul na tentativa de retomar a carreira.

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Gundogan perde espaço no Galatasaray

A passagem de Gundogan pelo Galatasaray encontrou um grande obstáculo nesta temporada: o ex-meio-campista do Manchester City perdeu repentinamente a vaga entre os titulares. O jogador ficou fora da escalação inicial e disputou apenas 74 minutos em jogos oficiais nesta temporada, uma queda acentuada em relação ao papel de destaque que tinha no elenco.

Segundo informações da imprensa turca divulgadas pelo BILD, o Basaksehir acompanha de perto a situação do jogador de 36 anos e o vê como um reforço ideal para o inverno. O rival de Istambul quer fortalecer o meio-campo para a segunda metade da temporada.

Gundogan já manifestou publicamente sua frustração com a repentina falta de minutos em campo. A insatisfação evidente só aumentou as especulações sobre uma saída iminente do clube.

Permanecer em Istambul é uma opção atraente

Uma possível transferência para o Basaksehir oferece uma vantagem especial ao experiente meio-campista: ele poderia permanecer em Istambul sem precisar mudar sua vida. Essa conveniência torna uma mudança dentro da cidade muito mais atraente do que uma transferência lucrativa para a Arábia Saudita.

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Embora clubes do Oriente Médio tenham interesse real em contratá-lo, Gundogan aparentemente ainda reluta em deixar a Europa. Permanecer em um ambiente familiar poderia oferecer as condições ideais para recuperar sua melhor forma.

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O Basaksehir também tem um histórico de oferecer oportunidades a veteranos de destaque. Mesut Ozil, ex-companheiro de Gundogan na seleção alemã, encerrou a carreira no clube em 2023.

De campeão a preterido

Gundogan chegou ao Galatasaray no verão de 2025 e logo teve papel fundamental na conquista do 26º título nacional do clube. No entanto, a situação do elenco mudou drasticamente durante a recente pausa de verão, e o experiente armador perdeu espaço na hierarquia da equipe.

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O Basaksehir surge como uma alternativa interessante, com um elenco que já conta com ex-jogadores da Bundesliga como Davie Selke e Berkay Ozcan. O clube também tem fortes laços históricos com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que afirma ter participado de sua fundação e já ocupou a presidência da equipe.

Em uma homenagem a Erdogan, o clube aposentou a camisa 12. O presidente turco usou esse número na partida inaugural do estádio.

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Saída no meio do ano continua provável

Apesar das crescentes especulações sobre uma transferência, uma saída imediata na janela de inverno não está, por enquanto, nos planos de Gundogan. Recentemente, o meio-campista teve duas participações mais longas após sair do banco, o que sugere que está disposto a lutar por seu espaço no curto prazo.

No entanto, uma renovação de seu contrato atual, que termina ao fim da temporada, parece totalmente descartada. A relação entre o jogador e o Galatasaray dá sinais de que chegará ao fim em alguns meses.

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Como a aposentadoria ainda não está em seus planos, Gundogan provavelmente precisará encontrar um novo clube em definitivo no próximo verão. Uma transferência sem custos para outra equipe de Istambul continua sendo uma possibilidade bastante realista para prolongar sua carreira.