Ihattaren foi muito claro sobre um possível retorno ao PSV ou ao Ajax

Mohamed Ihattaren reitera mais uma vez na NOS Mixed Zone que está muito encantado com o Feyenoord. O meio-campista ofensivo, que tem contrato com o Fortuna Sittard até meados de 2027, questiona-se imediatamente se uma aventura no sul de Roterdã seria realmente uma opção.

“Ainda não tive contato com o Feyenoord. Gostaria muito, sim”, afirma Ihattaren, que não esconde que adoraria assinar com o De Kuip. O ex-jogador do PSV e do Ajax descreveu o Feyenoord no início deste ano à ESPN como o “clube dos sonhos”.

Ihattaren é questionado sobre o fato de haver contato com vários clubes. “Sim, meu agente”, confirma o meio-campista de 24 anos, natural de Utrecht. “Uma mudança dentro do país seria ideal.” Ele descarta imediatamente a opção do NEC. Para Ihattaren, tem que ser um clube dos três tradicionais grandes da Holanda.

Para Ihattaren, seu passado tanto no PSV quanto no Ajax não é problema algum. “Claro que eu gostaria disso. Quem diria ‘não’ ao PSV? Ou ao Ajax ou ao Feyenoord? E o Feyenoord está na fase preliminar da Liga dos Campeões.” O Feyenoord, aliás, já está classificado para a fase de grupos da competição bilionária como segundo colocado.

“Sabe o que é estranho? Eu também sou uma pechincha, né. Minha cláusula de rescisão é de três milhões de euros no Fortuna Sittard”, esclarece Ihattaren no final da conversa. Ele já havia dado a entender anteriormente que o clube de Limburgo não faria dificuldade por um valor um pouco menor.

Ihattaren já havia deixado claro no início deste ano que prefere passar mais uma temporada na Eredivisie. O meio-campista não teve aventuras muito bem-sucedidas no exterior, na Juventus, na Sampdoria e no Slavia Praga.