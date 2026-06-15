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Mohamed IhattarenImago
Rian Rosendaal

Traduzido por

Ihattaren foi muito claro sobre um possível retorno ao PSV ou ao Ajax

Feyenoord
M. Ihattaren
PSV
Ajax

Mohamed Ihattaren reitera mais uma vez na NOS Mixed Zone que está muito encantado com o Feyenoord. O meio-campista ofensivo, que tem contrato com o Fortuna Sittard até meados de 2027, questiona-se imediatamente se uma aventura no sul de Roterdã seria realmente uma opção.

“Ainda não tive contato com o Feyenoord. Gostaria muito, sim”, afirma Ihattaren, que não esconde que adoraria assinar com o De Kuip. O ex-jogador do PSV e do Ajax descreveu o Feyenoord no início deste ano à ESPN como o “clube dos sonhos”.

Ihattaren é questionado sobre o fato de haver contato com vários clubes. “Sim, meu agente”, confirma o meio-campista de 24 anos, natural de Utrecht. “Uma mudança dentro do país seria ideal.” Ele descarta imediatamente a opção do NEC. Para Ihattaren, tem que ser um clube dos três tradicionais grandes da Holanda.

Para Ihattaren, seu passado tanto no PSV quanto no Ajax não é problema algum. “Claro que eu gostaria disso. Quem diria ‘não’ ao PSV? Ou ao Ajax ou ao Feyenoord? E o Feyenoord está na fase preliminar da Liga dos Campeões.” O Feyenoord, aliás, já está classificado para a fase de grupos da competição bilionária como segundo colocado.

“Sabe o que é estranho? Eu também sou uma pechincha, né. Minha cláusula de rescisão é de três milhões de euros no Fortuna Sittard”, esclarece Ihattaren no final da conversa. Ele já havia dado a entender anteriormente que o clube de Limburgo não faria dificuldade por um valor um pouco menor.

Ihattaren já havia deixado claro no início deste ano que prefere passar mais uma temporada na Eredivisie. O meio-campista não teve aventuras muito bem-sucedidas no exterior, na Juventus, na Sampdoria e no Slavia Praga.

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