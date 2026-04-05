Ihattaren ficou maravilhado no Ajax e elogia o melhor companheiro de equipe que já teve

Mohamed Ihattaren jogou por empréstimo no Ajax em 2022, mas nunca conseguiu se destacar. O atual jogador do Fortuna Sittard afirmou que, em Amsterdã, teve a oportunidade de jogar ao lado do melhor jogador com quem já atuou.

No programa Goedemorgen Eredivisie deste domingo, Ihattaren elogiou Mohammed Kudus. Só se ouviram palavras positivas, enquanto eram exibidas imagens de Kudus cobrando uma falta de fora da área e mandando a bola no ângulo superior.

“Tudo o que ele fazia nos treinos e o quão forte ele era com a bola. E com que facilidade ele conseguia driblar. Isso era realmente, realmente fora do comum. Um rapaz tão pequeno, mas tão forte”, elogia Ihattaren sobre Kudus, que agora joga pelo Tottenham Hotspur.

“Nós ficávamos juntos no banco de reservas do Ajax. Mas o que ele fazia quando estava no time titular, isso era realmente de outro nível”, o ex-jogador do Ajax tem apenas lembranças calorosas da parceria com Kudus.

Kudus chegou ao Ajax em meados de 2020, quando o clube pagou nove milhões de euros ao FC Nordsjælland, da Dinamarca. Após três temporadas em Amsterdã, seguiu-se a transferência para a Premier League, para o West Ham United, por mais de 40 milhões de euros.

No verão do ano passado, o Tottenham ofereceu mais de 60 milhões de euros e um contrato de seis anos por Kudus. Apesar de todas as ambições, o ex-jogador do Ajax luta com o clube londrino contra o rebaixamento da Premier League.