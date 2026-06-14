Ihattaren é muito claro quando perguntam quem vai ganhar se a seleção holandesa enfrentar o Marrocos

Mohamed Ihattaren não tem dúvidas de que merecia um lugar na seleção marroquina para a Copa do Mundo. Sem o meio-campista ofensivo, a semifinalista de 2022 conquistou um ponto contra a fraca seleção brasileira (1 a 1) na madrugada de sábado para domingo.

“Sim, cem por cento”, responde Ihattaren à pergunta do Sportnieuws.nl sobre se ele deveria estar participando da Copa do Mundo com a seleção marroquina neste momento. “Mas às vezes você também precisa pensar de forma realista.”

“Joguei o ano inteiro no Fortuna Sittard. Se você observar quais jogadores internacionais estão na Copa do Mundo, é um mundo de diferença em termos do nível em que eles atuam. Então, na verdade, faz sentido”, entende Ihattaren, de certa forma, que tenha sido preterido pelo técnico Mohamed Ouahbi.

Ihattaren percebe que precisa dar um passo adiante neste verão para se qualificar para uma convocação para a seleção marroquina. “Minha tarefa agora é garantir que eu dê um passo que me torne elegível para isso. E também, espero poder jogar em competições europeias e me destacar mais.”

O ex-jogador do PSV e do Ajax, entre outros, sabe que existe a possibilidade de o Marrocos enfrentar a seleção holandesa após a fase de grupos. Sobre quem venceria nesse caso, o jogador nascido em Utrecht não tem a menor dúvida: “Marrocos!”

Apesar disso, Ihattaren espera muito da seleção do técnico Ronald Koeman. “Eles também vão se sair muito bem. A Oranje tem realmente uma bela equipe e jogadores muito legais. Desejo de coração que eles tenham sucesso, mas quando se trata de um confronto entre Marrocos e Holanda, naquele dia eu sou marroquino.”

A Holanda está se preparando para a primeira partida da fase de grupos da Copa do Mundo. O pontapé inicial do confronto contra o Japão será no domingo à noite, às 22h, horário da Holanda, com o Dallas Stadium, em Arlington, como palco.