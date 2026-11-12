“Igual ao ChatGPT!”: Rio Ferdinand detona o Manchester United por comunicado “desrespeitoso” sobre a demissão de Michael Carrick

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Rio Ferdinand criticou duramente a cúpula do Manchester United e comparou o comunicado oficial do clube sobre a demissão de Michael Carrick a uma mensagem fria, gerada por inteligência artificial. O ex-zagueiro do United demonstrou frustração depois que o clube confirmou a saída de seu ex-companheiro de equipe por meio de uma breve nota escrita, sem qualquer declaração pública de dirigentes do alto escalão.

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Carrick é demitido rapidamente

O Manchester United demitiu Michael Carrick após uma breve reunião pela manhã no centro de treinamento. O ex-meio-campista chegou a Carrington pouco antes das 8h e foi dispensado logo depois, deixando o local às 10h18.

Em seguida, o departamento de comunicação do clube divulgou um comunicado de 142 palavras confirmando sua saída. Nomes importantes nas decisões do clube, como o diretor-executivo Omar Berrada e o diretor técnico Jason Wilcox, não se pronunciaram publicamente.

A cúpula do clube, incluindo Sir Jim Ratcliffe e a família Glazer, teria tomado a decisão um dia antes, no sul da França, enquanto Carrick seguia sem saber seu futuro na Inglaterra.

Ferdinand critica comunicado que parece feito por IA

Ferdinand recorreu rapidamente às redes sociais para expressar sua indignação com o caráter impessoal do comunicado. O ex-zagueiro cobrou explicações da diretoria do clube.

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“O comunicado do Man United parece feito pelo Chat GPT… Quero ouvir alguém falar!”, escreveu Ferdinand. “Quero ver quem está por trás disso…”

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Mais tarde, ao falar no Rio Ferdinand Presents, Ferdinand detalhou sua insatisfação com todo o processo. Ele criticou duramente a conduta nos bastidores e sugeriu que os vazamentos da diretoria demonstraram falta de consideração.

“É preciso fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que isso termine da maneira mais amigável, respeitosa e agradável possível”, disse Ferdinand. “Acho que a forma como isso foi feito poderia ter sido melhor. Acho terríveis os vazamentos que saem do clube. Eles não fazem bem à imagem de ninguém.

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“Isso aumenta o desrespeito com a pessoa que está no comando naquele momento. É terrível ver isso acontecer em público dessa maneira. O mínimo que alguém deveria receber é um pouco de respeito.”

United explica decisão difícil

Apesar de um retrospecto de 14 vitórias, seis empates e oito derrotas sob o comando de Carrick, o United decidiu demiti-lo após um início de temporada abaixo das expectativas. A sequência frustrante incluiu uma eliminação precoce na Copa da Liga Inglesa diante do Brighton.

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O comunicado completo do clube dizia: “O Manchester United confirma que Michael Carrick deixou o cargo de técnico da equipe principal masculina.

“Michael retornou ao clube em janeiro e conduziu a equipe ao terceiro lugar na Premier League ao vencer 12 dos 17 jogos restantes da temporada 2025/26, somando mais pontos do que qualquer outro time da liga nesse período.

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“Após um início de temporada decepcionante, o clube chegou à conclusão extremamente difícil de que uma mudança é necessária para alcançar nossos objetivos. Michael é, e sempre será, uma lenda do Manchester United. Assim como fez como jogador, ele demonstrou os mais altos padrões de dedicação e profissionalismo durante todo o período desde seu retorno ao clube.

“Sua liderança e suas conquistas na última temporada serão sempre lembradas com carinho. O clube pretende nomear um substituto definitivo o mais rápido possível.”

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Pochettino aguarda oportunidade

O United trabalha rapidamente para contratar um substituto definitivo e tentar recuperar uma temporada que começou mal. Mauricio Pochettino despontou como o principal favorito para assumir o comando em Old Trafford.

O Manchester United teria chegado a um acordo verbal com o ex-técnico de Chelsea e Tottenham. Após as conversas positivas de quarta-feira, o United fez uma abordagem formal à US Soccer para que Pochettino seja liberado de suas funções atuais à frente da seleção dos Estados Unidos.