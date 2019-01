Igual a Neymar, Mina volta a enfrentar o pesadelo da fratura no metatarso

Jogador precisou ser substituído durante a eliminação do Everton na Copa da Inglaterra

Segundo o site Sport, Yerry Mina teria voltado a sentir dores no quinto metatarso do pé esquerdo. O jogador precisou ser substituído durante o intervalo do duelo entre Everton e Millwal, pela Copa da Inglaterra, no qual o time perdeu por 3 a 2, e deu adeus à competição.



(Foto: Getty Images)

Jogador do Everton, Mina não teve grandes lesões em sua carreira. Mas em 2017, quando ainda atuava com o Palmeiras, o colombiano fraturou o quinto metatarso, o mesmo que o tirou do duelo do último sábado (26). Na ocasião, Mina ficou quatro meses fora dos gramados.

Vale destacar que uma fissura no quarto metatarso do pé esquerdo atrasou a estreia de Mina na Premier League com o Everton, no início desta temporada.